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Gram altında ivme tersine mi dönecek? Ünlü ekonomist "Henüz bitmedi" diyerek tarih verdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber
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Gram altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından yatırımcıların gözü yıl sonu tahminlerine çevrildi. A Haber'e konuşan Ekonomist Tonguç Erbaş, güçlü dolar ve Amerikan tahvil faizlerinin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi. "Henüz yıl bitmedi" diyen Erbaş, Orta Doğu'daki gelişmeleri işaret etti.

Gram altında ivme tersine mi dönecek? Ünlü ekonomist "Henüz bitmedi" diyerek tarih verdi 1

Altın piyasasında ABD seçimlerinin ardından başlayan yön arayışı sürüyor. Amerikan dolarındaki güçlenme ve tahvil faizlerindeki yükseliş, değerli metalin yukarı yönlü hareketlerini sınırlarken, yatırımcılar Orta Doğu'daki gelişmelere odaklandı.

Ekonomist Tonguç Erbaş, altın, borsa, döviz ve petrol piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirerek 2026 yılının kalan bölümü ile 2027 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı.

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Gram altında ivme tersine mi dönecek? Ünlü ekonomist "Henüz bitmedi" diyerek tarih verdi 2

ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR EŞİĞİ, GRAM ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatlarının geçen haftaya kıyasla daha zayıf bir görünüm sergilediğini belirten Tonguç Erbaş, "Bu hafta aslında geçen haftaya göre biraz daha aşağı yönlü bir eğilim hakim. Yani 4 bin doların altında bir ons altın var. ABD seçimleri sonrasında aslında Amerikan doları ve Amerikan tahvil faizlerinde bir yükseliş görüyoruz. Özellikle Amerikan dolarının daha güçlü bir duruşu var. Bu da teknik olarak aslında altının yukarı yönlü hareketlerini sınırlıyor" ifadelerini kullandı.

Ons altında 4 bin dolar seviyesinin psikolojik önemine dikkat çeken Erbaş, "Dolayısıyla psikolojik de bir eşik 4 bin dolar. Bugün itibarıyla 3 bin 950 dolar civarında. Bunun etkisini gram altında da kısmen 6 bin 600 TL'nin çok üstüne geçmeden gün içinde geri çekilmelerle görüyoruz" dedi.

Gram altında ivme tersine mi dönecek? Ünlü ekonomist "Henüz bitmedi" diyerek tarih verdi 3

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELMİYOR?

Piyasalarda ABD seçimlerinin ardından temkinli bir bekleyişin hakim olduğunu vurgulayan Erbaş, "Ama piyasalar biraz daha temkinli ve bekleyiş halinde. Amerikan seçimleri sonrasında özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin ve petrol fiyatlarının ne olacağı konusunda biraz daha soru işaretleri veya bir bekleyiş var benim görebildiğim kadarıyla" şeklinde konuştu.

Güçlü dolar ve tahvil faizlerinin altın üzerindeki etkisine değinen Erbaş, "Bu aşamada da altın fiyatlarında böyle yukarı yönlü bir ivme, güçlü dolar ve tahvil faizi nedeniyle göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gram altında ivme tersine mi dönecek? Ünlü ekonomist "Henüz bitmedi" diyerek tarih verdi 4

ONS ALTINDA 3 BİN 850 İLE 4 BİN DOLAR ARALIĞI

Altının kısa vadeli hareketine ilişkin beklentisini paylaşan Erbaş, "Ama belli bir aralıkta, 3 bin 850-4 bin dolar aralığında herhalde bu haftayı kapatıp önümüzdeki hafta Orta Doğu'daki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor" dedi.

Bu değerlendirmeyle Erbaş, ons altında kısa vadede 3 bin 850 ile 4 bin dolar aralığının öne çıktığını söyledi.

Gram altında ivme tersine mi dönecek? Ünlü ekonomist "Henüz bitmedi" diyerek tarih verdi 5

ABD'DEKİ GELİŞMELER KÜRESEL PİYASALARI NASIL ETKİLİYOR?

ABD seçimlerinin ardından teknoloji hisselerinde satışların yaşandığını hatırlatan Erbaş, "Yurt dışında biliyorsunuz ABD seçimleri geçen hafta olduktan sonra teknoloji hisselerine bir satış geldi. Fakat son birkaç gündür burada bir toparlama eğilimi var" şeklinde konuştu.

Amerikan dolarının güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yüksek seyretmesinin küresel piyasalar üzerindeki etkisine değinen Erbaş, "Biraz önce bahsettiğim gibi daha güçlü bir dolar, daha yüksek bir tahvil faizi Amerika'da aslında biraz da piyasaları etkileyecek şekilde devam ediyor. Yani orada da enflasyonun biraz daha yüksek seyri piyasalar üzerinde kısmen bir baskı yaratıyor. Enerji maliyetlerinin yüksek olması" ifadelerini kullandı.

Gram altında ivme tersine mi dönecek? Ünlü ekonomist "Henüz bitmedi" diyerek tarih verdi 6

BORSA, FAİZ VE DÖVİZDE SON DURUM

Türkiye'deki finansal piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, "İçeriye geldiğimizde biraz daha aslında sakin bir tahvil faizi görüntüsü bizde de var. İki yıllık faizler yüzde 40'ın altında. Borsada işte 10 bin 600'lerden başlayan yukarı yönlü hareketi düşük hacimli de olsa biraz daha 11 bin 850'ye kadar bugün yükseldiğini görüyoruz" dedi.

Döviz piyasasında sakin bir görünüm bulunduğunu belirten Erbaş, "Kur tarafı çok sakin. Biraz önce altın fiyatlarından bahsettik. Aslında orada da bir geri çekilme olsa da geri çekilmenin fiyat üzerinde agresif bir trend oluşturma durumu söz konusu değil" şeklinde konuştu.

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Gram altında ivme tersine mi dönecek? Ünlü ekonomist "Henüz bitmedi" diyerek tarih verdi 7

PETROL FİYATLARINDA 90 DOLAR DETAYI

Piyasalardaki yön arayışının enerji fiyatlarıyla yakından bağlantılı olduğunu vurgulayan Erbaş, "Yani benim görebildiğim kadarıyla bu seçim sonrası hep böyle petrol fiyatına, enerji maliyetine bağlıyoruz ama birçok yatırım aracı buradaki petrolün dengesine bağlı. Orada 90-92 dolar civarındayız. Yani son 200 günde yaptığı ortalama seviyesindeyiz Brent petrolde" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarındaki belirsizliğin diğer yatırım araçlarına da yansıdığını belirten Erbaş, "Aslında o kararsızlığın, o bekleyişin tam da bu 200 günlük ortalama esnasında olması diğer yatırım araçlarındaki yatay fiyatlamayı da çok net bir şekilde bize gösteriyor" dedi.

Petrol fiyatlarının kısa vadeli görünümüne ilişkin Erbaş, "Orada da kısmen geçen haftaya göre daha düşük ama çok 90 dolarların altına doğru da bir fiyatlama şimdilik görmüyoruz maalesef" şeklinde konuştu.

Gram altında ivme tersine mi dönecek? Ünlü ekonomist "Henüz bitmedi" diyerek tarih verdi 8

ALTIN, BORSA VE FAİZLERDE GÖZLER KASIM SONUNDA

Yatırım araçlarında daha belirgin bir yön oluşması için gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini söyleyen Erbaş, "Herhalde biraz daha sabretmemiz, yani bir yön arayışı gerek altında gerek borsada gerek faizlerde diyelim, petrol fiyatlarıyla önümüzdeki hafta veya kasım sonuna kadar İran'la ABD arasındaki bir anlaşma üzerinden görmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Gram altında ivme tersine mi dönecek? Ünlü ekonomist "Henüz bitmedi" diyerek tarih verdi 9

2026'NIN SONUNDA ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Merkez Bankasının enflasyon sunumuna da değinen Erbaş, 2026 yılının büyük bölümünde Orta Doğu'daki çatışmaların ve enerji maliyetlerinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Erbaş, "Yani 2026'nın bugün Merkez Bankası enflasyon sunumunda da aslında çok net onu gördük. Mart ayından itibaren son 8-9 ay tamamen savaşın, Orta Doğu'daki savaşın ve bunun enerji maliyetlerine etkisiyle geçti" dedi.

Yatırımcılar açısından 2026'nın temkinli bir yıl olduğunu belirten Erbaş, "O açıdan bu yılın çok kazanç yılı olduğunu, biraz daha korumacı bir yıl, biraz daha temkinli bir yıl, parayı koruma gerektiren bir yıl olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Gram altında ivme tersine mi dönecek? Ünlü ekonomist "Henüz bitmedi" diyerek tarih verdi 10

2027'DE ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

2027 yılına ilişkin görünümde Orta Doğu'daki gelişmelerin belirleyici olacağını ifade eden Erbaş, "Şimdi henüz yıl bitmedi. Ama yıl bitimine doğru bu savaşın bitip bitmeyeceğine yönelik bence net bir mesajı bundan sonra alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Gelecek yılın ekonomik görünümüne ilişkin Erbaş, "Dolayısıyla 2027'nin 2026'dan ne kadar farklı olabileceği konusu veya benzer bir şekilde devam edebilme ihtimali tamamen bu petrol ve savaşın etkisiyle ilgili" dedi.

Gram altında ivme tersine mi dönecek? Ünlü ekonomist "Henüz bitmedi" diyerek tarih verdi 11

UZMAN İSİMDEN 2027 İÇİN 90 DOLAR ŞARTI

Yatırımcıların petrol fiyatlarını yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Onun için çok kısa vadede bir şey söylemek doğru olmaz. Bence bütün yatırımcıların bu petrol fiyatı üzerinde takibini gerçekleştirmesi, eğer 90 dolar altında bir kalıcılık olursa 2027'ye daha iyimser bakabileceğimiz bir döneme girebiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gram altında ivme tersine mi dönecek? Ünlü ekonomist "Henüz bitmedi" diyerek tarih verdi 12

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Gram altında ivme tersine mi dönecek? Ünlü ekonomist "Henüz bitmedi" diyerek tarih verdi 13
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