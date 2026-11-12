Gram altında ivme tersine mi dönecek? Ünlü ekonomist "Henüz bitmedi" diyerek tarih verdi

Gram altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından yatırımcıların gözü yıl sonu tahminlerine çevrildi. A Haber'e konuşan Ekonomist Tonguç Erbaş, güçlü dolar ve Amerikan tahvil faizlerinin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi. "Henüz yıl bitmedi" diyen Erbaş, Orta Doğu'daki gelişmeleri işaret etti.

Altın piyasasında ABD seçimlerinin ardından başlayan yön arayışı sürüyor. Amerikan dolarındaki güçlenme ve tahvil faizlerindeki yükseliş, değerli metalin yukarı yönlü hareketlerini sınırlarken, yatırımcılar Orta Doğu'daki gelişmelere odaklandı. Ekonomist Tonguç Erbaş, altın, borsa, döviz ve petrol piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirerek 2026 yılının kalan bölümü ile 2027 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. MEMUR MAAŞLARI SİL BAŞTAN! MESLEK MESLEK YENİ TABLO

ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR EŞİĞİ, GRAM ALTINDA SON DURUM Altın fiyatlarının geçen haftaya kıyasla daha zayıf bir görünüm sergilediğini belirten Tonguç Erbaş, "Bu hafta aslında geçen haftaya göre biraz daha aşağı yönlü bir eğilim hakim. Yani 4 bin doların altında bir ons altın var. ABD seçimleri sonrasında aslında Amerikan doları ve Amerikan tahvil faizlerinde bir yükseliş görüyoruz. Özellikle Amerikan dolarının daha güçlü bir duruşu var. Bu da teknik olarak aslında altının yukarı yönlü hareketlerini sınırlıyor" ifadelerini kullandı. Ons altında 4 bin dolar seviyesinin psikolojik önemine dikkat çeken Erbaş, "Dolayısıyla psikolojik de bir eşik 4 bin dolar. Bugün itibarıyla 3 bin 950 dolar civarında. Bunun etkisini gram altında da kısmen 6 bin 600 TL'nin çok üstüne geçmeden gün içinde geri çekilmelerle görüyoruz" dedi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELMİYOR? Piyasalarda ABD seçimlerinin ardından temkinli bir bekleyişin hakim olduğunu vurgulayan Erbaş, "Ama piyasalar biraz daha temkinli ve bekleyiş halinde. Amerikan seçimleri sonrasında özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin ve petrol fiyatlarının ne olacağı konusunda biraz daha soru işaretleri veya bir bekleyiş var benim görebildiğim kadarıyla" şeklinde konuştu. Güçlü dolar ve tahvil faizlerinin altın üzerindeki etkisine değinen Erbaş, "Bu aşamada da altın fiyatlarında böyle yukarı yönlü bir ivme, güçlü dolar ve tahvil faizi nedeniyle göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

ONS ALTINDA 3 BİN 850 İLE 4 BİN DOLAR ARALIĞI Altının kısa vadeli hareketine ilişkin beklentisini paylaşan Erbaş, "Ama belli bir aralıkta, 3 bin 850-4 bin dolar aralığında herhalde bu haftayı kapatıp önümüzdeki hafta Orta Doğu'daki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor" dedi. Bu değerlendirmeyle Erbaş, ons altında kısa vadede 3 bin 850 ile 4 bin dolar aralığının öne çıktığını söyledi.