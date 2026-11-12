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Milyonları ilgilendiriyor! Güçlü talimat Başkan Erdoğan’dan: AK Parti’den emekli maaşı açıklaması

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Erdoğan'ın ekonomi yönetimine güçlü talimat verdiğini belirten Gül, çalışmalar tamamlandıktan sonra düzenlemenin kanunlaşacağını söyledi.

Milyonları ilgilendiriyor! Güçlü talimat Başkan Erdoğan’dan: AK Parti’den emekli maaşı açıklaması 1

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarından Hal Yasası'na, fon soruşturmasından "Terörsüz Türkiye" sürecine kadar birçok başlıkta değerlendirmeler yapan Gül, emekli maaşlarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Milyonları ilgilendiriyor! Güçlü talimat Başkan Erdoğan’dan: AK Parti’den emekli maaşı açıklaması 2

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Emekli maaşlarına yönelik düzenleme hakkında konuşan Abdulhamit Gül, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Milyonları ilgilendiriyor! Güçlü talimat Başkan Erdoğan’dan: AK Parti’den emekli maaşı açıklaması 3

"Emeklilerle ilgili AK Parti'nin bir çalışması var. Bunun şekli belli oldu mu?" sorusunu Gül, şöyle yanıtladı:

"Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'de ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır."

Gül, Başkan Erdoğan'ın, vatandaşların hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirilmemesi yönünde güçlü talimatları olduğunu vurguladı.

Milyonları ilgilendiriyor! Güçlü talimat Başkan Erdoğan’dan: AK Parti’den emekli maaşı açıklaması 4

Hal Yasası konusunda da açıklamalarda bulunan Gül, üretici ile tüketici arasındaki aracılık zincirinin vatandaşın ürünleri daha yüksek fiyatlarla satın almasına neden olduğunu söyledi.

Milyonları ilgilendiriyor! Güçlü talimat Başkan Erdoğan’dan: AK Parti’den emekli maaşı açıklaması 5

Tarlada 5 liraya satılan bir ürünün pazarda veya markette çok daha yüksek fiyatlara ulaşabildiğine dikkat çeken Gül, bu sorunun çözümü için Meclis'te yeni bir hal kanunu üzerinde çalışılacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığının da konuya ilişkin teknik çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Gül, Hal Yasası'nın bu dönem yoğun şekilde ele alınacağını ve sonuca ulaştırılması için çalışma yapılacağını kaydetti.

Milyonları ilgilendiriyor! Güçlü talimat Başkan Erdoğan’dan: AK Parti’den emekli maaşı açıklaması 6

"HESABINI SONUNA KADAR SORARIZ"
Gül, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde ise yanlış yapanların kim olduğuna bakılmaksızın hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hareketi bir dava hareketi olarak gördüğünü belirten Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir siyasi hareketten, partiden öte bir dava hareketi olarak baktığı, milletin duaları, gözyaşlarıyla tabelasını diktiği, mücadelesini verdiği bu davayı 3-5 kişi ya da kimin suçu, yanlışı varsa onlara kurban edecek değiliz. Hesabını sonuna kadar sorarız" ifadelerini kullandı.

Milyonları ilgilendiriyor! Güçlü talimat Başkan Erdoğan’dan: AK Parti’den emekli maaşı açıklaması 7

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE HEDEF BAŞARI
"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de konuşan Gül, Türkiye'nin önemli bir süreci kararlılıkla sürdürdüğünü dile getirdi.

İlgili birimlerin çalışmalarını teyakkuz halinde devam ettirdiğini belirten Gül, temel hedeflerinin sürecin yakın zamanda başarıyla tamamlanması olduğunu ifade etti.

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