"Emeklilerle ilgili AK Parti'nin bir çalışması var. Bunun şekli belli oldu mu?" sorusunu Gül, şöyle yanıtladı:

"Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'de ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır."

Gül, Başkan Erdoğan'ın, vatandaşların hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirilmemesi yönünde güçlü talimatları olduğunu vurguladı.