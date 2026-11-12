Milyonları ilgilendiriyor! Güçlü talimat Başkan Erdoğan’dan: AK Parti’den emekli maaşı açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Erdoğan'ın ekonomi yönetimine güçlü talimat verdiğini belirten Gül, çalışmalar tamamlandıktan sonra düzenlemenin kanunlaşacağını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarından Hal Yasası'na, fon soruşturmasından "Terörsüz Türkiye" sürecine kadar birçok başlıkta değerlendirmeler yapan Gül, emekli maaşlarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Emekli maaşlarına yönelik düzenleme hakkında konuşan Abdulhamit Gül, çalışmaların devam ettiğini belirtti.
"Emeklilerle ilgili AK Parti'nin bir çalışması var. Bunun şekli belli oldu mu?" sorusunu Gül, şöyle yanıtladı:
"Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'de ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır."
Gül, Başkan Erdoğan'ın, vatandaşların hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirilmemesi yönünde güçlü talimatları olduğunu vurguladı.
Hal Yasası konusunda da açıklamalarda bulunan Gül, üretici ile tüketici arasındaki aracılık zincirinin vatandaşın ürünleri daha yüksek fiyatlarla satın almasına neden olduğunu söyledi.
Tarlada 5 liraya satılan bir ürünün pazarda veya markette çok daha yüksek fiyatlara ulaşabildiğine dikkat çeken Gül, bu sorunun çözümü için Meclis'te yeni bir hal kanunu üzerinde çalışılacağını belirtti.
Ticaret Bakanlığının da konuya ilişkin teknik çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Gül, Hal Yasası'nın bu dönem yoğun şekilde ele alınacağını ve sonuca ulaştırılması için çalışma yapılacağını kaydetti.