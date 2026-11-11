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Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altın fiyatlarında yıl sonu beklentileri yeniden şekilleniyor. İMKUSAD Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altında 9 bin 500 TL seviyesinin görülebileceğini söyledi. Güvenli liman talebindeki artışa işaret eden Yıldırımtürk, 2027 yılı için ons altın ve gümüş beklentilerini de paylaştı.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 1

Altın piyasasında gözler yıl sonu fiyat beklentilerine çevrildi. İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altın, ons altın ve gümüş fiyatlarına yönelik dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 2

Gram altında 6 bin 500 TL seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu belirten Yıldırımtürk, yıl sonunda 9 bin 500 TL seviyesinin görülebileceğini ifade etti.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 3

GRAM ALTINDA 9 BİN 500 TL TAHMİNİ

Gram altının fiyatında ons altının yanı sıra döviz kurunun da belirleyici olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, yurt içindeki yatırımcı talebinin fiyatları desteklediğini söyledi.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 4

Gram altında 6 bin 500 TL seviyesinin destek haline geldiğini belirten Yıldırımtürk, yükselişin devam etmesi durumunda 7 bin, 7 bin 500 ve 8 bin TL seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 5

Yıldırımtürk, gram altının yıl sonunu 9 bin 500 TL seviyesinde tamamlamasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 6

DOLAR KURU GRAM ALTINI NASIL ETKİLEYECEK?

CNBC-e'de yer alan habere göre Yıldırımtürk, gram altındaki fiyat hareketlerinde döviz kurunun önemli rol oynadığına dikkat çekti. Fon krizi sonrasında yatırımcıların güvenli liman arayışının arttığını belirten Yıldırımtürk, uluslararası piyasalarda ons altın gerilese bile gram altında aynı ölçüde düşüş yaşanmadığını söyledi.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 7

Mevduat faizlerinde indirim beklentisiyle vadesi dolan birikimlerin altına yöneldiğini ifade eden Yıldırımtürk, dolar kurunun yıl sonunda 52-53 TL seviyelerine yükselebileceği yönündeki beklentilerin de gram altın fiyatlarını etkileyebileceğini belirtti.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 8

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELERİ AÇIKLADI

Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası ve ekonomik verilerin belirleyici olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, ons altında 3 bin 870 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu ifade etti.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 9

Ons altının 4 bin doların üzerinde kalmaya çalıştığını belirten Yıldırımtürk, kısa vadede 4 bin 140 ila 4 bin 150 dolar seviyelerine doğru toparlanma yaşanabileceğini dile getirdi.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 10

2027 İÇİN 5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Altının uzun vadeli görünümünde değişiklik olmadığını belirten Yıldırımtürk, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını 2027 yılında da sürdürebileceğini söyledi.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 11

ABD'deki siyasi belirsizliklerin ve Trump yönetiminin karar alma süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıkların güvenli liman talebini destekleyebileceğini ifade eden Yıldırımtürk, yapay zeka yatırımlarına ilişkin sorgulamaların da yatırımcı tercihlerinde değişime neden olabileceğini kaydetti.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 12

Yıldırımtürk, 2027 yılında altının yükselişinin kademeli şekilde devam edebileceğini belirterek ons fiyatının 5 bin doların üzerine çıkabileceği tahmininde bulundu.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 13

GÜMÜŞTE 80 DOLAR TAHMİNİ

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yıldırımtürk, son dönemde daha sakin bir fiyat hareketi yaşandığını belirtti.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 14

Endüstriyel metal talebinin önceki döneme göre daha az gündeme geldiğini ve borsa yatırım fonlarından (ETF) satışlar yaşandığını ifade eden Yıldırımtürk, enerji ve yapay zeka alanlarındaki kullanımın gümüş talebini destekleyebileceğini söyledi.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 15

Gümüşün geri dönüşüm oranının altına kıyasla daha düşük olmasının da piyasayı etkileyebileceğine dikkat çeken Yıldırımtürk, değerli metalin 2027 yılında altınla birlikte yükselişini sürdürebileceğini belirtti.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 16

Yıldırımtürk, gümüşte kısa vadede 80 dolar seviyesinin görülebileceğini ve mevcut fiyatların alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor 17

Altın ve gümüş fiyatlarının seyrinde Fed'in faiz kararları, merkez bankalarının alımları, jeopolitik gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlerin etkili olması bekleniyor.

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