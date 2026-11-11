Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor

Gram altında 6 bin 500 TL seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu belirten Yıldırımtürk, yıl sonunda 9 bin 500 TL seviyesinin görülebileceğini ifade etti.

Gram altında 6 bin 500 TL seviyesinin destek haline geldiğini belirten Yıldırımtürk, yükselişin devam etmesi durumunda 7 bin, 7 bin 500 ve 8 bin TL seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.