Gram altında 9 bin 500 TL sesleri! Uzman isim tarih verdi: Güvenli limana talep artıyor
Altın fiyatlarında yıl sonu beklentileri yeniden şekilleniyor. İMKUSAD Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altında 9 bin 500 TL seviyesinin görülebileceğini söyledi. Güvenli liman talebindeki artışa işaret eden Yıldırımtürk, 2027 yılı için ons altın ve gümüş beklentilerini de paylaştı.
Altın piyasasında gözler yıl sonu fiyat beklentilerine çevrildi. İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altın, ons altın ve gümüş fiyatlarına yönelik dikkat çeken tahminlerde bulundu.
Gram altında 6 bin 500 TL seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu belirten Yıldırımtürk, yıl sonunda 9 bin 500 TL seviyesinin görülebileceğini ifade etti.
GRAM ALTINDA 9 BİN 500 TL TAHMİNİ
Gram altının fiyatında ons altının yanı sıra döviz kurunun da belirleyici olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, yurt içindeki yatırımcı talebinin fiyatları desteklediğini söyledi.
Gram altında 6 bin 500 TL seviyesinin destek haline geldiğini belirten Yıldırımtürk, yükselişin devam etmesi durumunda 7 bin, 7 bin 500 ve 8 bin TL seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
Yıldırımtürk, gram altının yıl sonunu 9 bin 500 TL seviyesinde tamamlamasının mümkün olduğunu dile getirdi.