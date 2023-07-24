EYT'yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! 1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 -10 YIL KAZANÇ! SGK 2023 prim, kademeli emeklilik, yaş tablosu....

EYT'yi kaçırana yeni emeklilik müjdesi! Emekliliği kıl payı kaçıranlar için 1999-2000 arası ve 2008 sonrası için kademeli emeklilik formülü gündeme geldi. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olan ancak prim süresi yetersiz olan bireyler kısmi emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise yeni emeklilik sistemi için bazı ipuçları vermişti. Söz konusu düzenlemeyle, 1999 öncesi işe girişi olanlar büyük sevinç yaşadı. Peki, torba yasa kademeli emeklilik şarltarı neler? İşte, erken emeklilik formülleri...