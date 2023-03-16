EYT’liye 10.000 TL MÜJDESİ! Emekli olur olmaz alacaklar! Ödeme miktarları değişti! Bu detaylara dikkat edin

EYT'lilere 10 bin liraya vatan promosyon müjdesi geldi. Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla bankalar da promosyon yarışına girdi. EYT'lilere emekli olur olmaz 10 bin liraya varan ödeme alma imkanı ortaya çıktı. Emekli olmaya hak kazananlar, bankaların güncel promosyon tutarlarını araştırıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek promosyon veren banka hangisi?