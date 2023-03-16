16 Mart 2023, Perşembe
EYT'liye 10.000 TL MÜJDESİ! Emekli olur olmaz alacaklar! Ödeme miktarları değişti! Bu detaylara dikkat edin
EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali gerçekleşti. Söz konusu yasanın ardından EYT başvuru işlemleri de başladı. SGK ile Kasım ayında yapılan anlaşma sonrasında, bankalar yeni promosyon miktarlarını duyurmuştu. EYT'li olmaya hak kazanan kişiler, emekli maaşı için bankaların güncel promosyon tutarlarını araştırmaya başladı. EYT emeklilerine 10 bin liraya varan ödeme alma imkanı ortaya çıktı. İlk emekli aylıkları Nisan ayında ödenecek. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 16.03.2023 12:15
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