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EYT'liye 10.000 TL MÜJDESİ! Emekli olur olmaz alacaklar! Ödeme miktarları değişti! Bu detaylara dikkat edin

EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali gerçekleşti. Söz konusu yasanın ardından EYT başvuru işlemleri de başladı. SGK ile Kasım ayında yapılan anlaşma sonrasında, bankalar yeni promosyon miktarlarını duyurmuştu. EYT'li olmaya hak kazanan kişiler, emekli maaşı için bankaların güncel promosyon tutarlarını araştırmaya başladı. EYT emeklilerine 10 bin liraya varan ödeme alma imkanı ortaya çıktı. İlk emekli aylıkları Nisan ayında ödenecek. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...

Giriş Tarihi: 16.03.2023 12:15
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EYT’liye 10.000 TL MÜJDESİ! Emekli olur olmaz alacaklar! Ödeme miktarları değişti! Bu detaylara dikkat edin

EYT'lilere 10 bin liraya vatan promosyon müjdesi geldi. Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla bankalar da promosyon yarışına girdi. EYT'lilere emekli olur olmaz 10 bin liraya varan ödeme alma imkanı ortaya çıktı. Emekli olmaya hak kazananlar, bankaların güncel promosyon tutarlarını araştırıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek promosyon veren banka hangisi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liye 10.000 TL MÜJDESİ! Emekli olur olmaz alacaklar! Ödeme miktarları değişti! Bu detaylara dikkat edin

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI!

EYT'LİLER için emekli aylığıyla birlikte promosyon süreci de başlarken, bankaların rekabeti de büyüdü. Geçtiğimiz yıl SGK'nın bankalarla yaptığı anlaşma sonrasında, hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiği belli olmuştu.

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EYT’liye 10.000 TL MÜJDESİ! Emekli olur olmaz alacaklar! Ödeme miktarları değişti! Bu detaylara dikkat edin

ALBARAKATÜRK: Aylığı 3.500 liranın altında olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.000, 10.000 liradan fazla olanlara 6.500 lira ödüyor. Maaşını taşımanın yanı sıra 2 otomatik ödeme talimatı verenler promosyonlarını 500 lira artırırken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500 lira ödüyor. 6 kişiye kadar referans olunabiliyor.

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EYT’liye 10.000 TL MÜJDESİ! Emekli olur olmaz alacaklar! Ödeme miktarları değişti! Bu detaylara dikkat edin

AKBANK:Aylığı 3.500 liranın altında olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira ödüyor. Kredi kartı alıp 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 1.000 lira harcama sözüne 1.500 lira chip-para veriyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı da sunuyor.

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EYT’liye 10.000 TL MÜJDESİ! Emekli olur olmaz alacaklar! Ödeme miktarları değişti! Bu detaylara dikkat edin

DENİZBANK: EYT'li olarak ilk defa DenizBank'tan maaş alacaklardan MobilDeniz uygulamasını indirenlere aylığı 3.500 liraya kadarsa 6.000, 3.500-7.500 lira arasındaysa 7.000, 7.500-10.000 lira arasındaysa 9.000, 10.000 liradan fazlaysa 10.000 lira veriyor. Mobil Deniz uygulamasını indirenler ise