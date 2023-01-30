30 Ocak 2023, Pazartesi
EYT'de emeklilik tablosu netleşti! 1999-2000-2008 sigorta ve 50-51-52-53 yaş için EYT fırsatı! 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik, staj sigortası...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşın nefesini tutarak beklediği düzenleme için teklif bugün Meclis Bakanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak, EYT'de yaş sınırı olmayacak! Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan herkes emekli olabilecek." açıklamalarında bulundu. Diğer yandan,"EYT'de yaş ve prim şartı aranacak mı? Kapsam dışında kalanlar için açıklama var mı?" sorularına yanıt aranıyor. Prim günü eksik olanlar için kısmi emeklilik için şartlar merak ediliyor. İşte, kısmi emeklilik için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 30.01.2023 11:56
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