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Haberler Galeri EYT'de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! 2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?

EYT'de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! 2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?

EYT düzenlemesi için detaylar son dakika olarak açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesi kapsamında yaş şartı aranmayacağını duyurdu. Prim günü eksik olanlar ise tamamlama yollarını sorgulamaya başladı. SSK'lılar için 3.600, Bağ-Kur'lular için de 5.400 gün primle emeklilik fırsatı var. Merak edilen tablolar ve detaylar belli oldu. EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? sorusunun yanıtı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, EYT olmadan erken emeklilik için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022 22:29
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EYT’de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! 2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?

SON DAKİKA! EYT düzenlemesi için detaylar belli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için en çok merak edilen konular arasında yaş şartı yer alıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesi kapsamında yaş şartı aranmayacağı müjdesini verdi. EYT'ye tabi SSK'lılar için 3.600, Bağ-Kur'lular için de 5.400 gün primle emeklilik fırsatı var. İşte, 3.600 ve 5.400 gün primle emekli olmannın şartları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! 2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde detayları kamuoyuna açıkladı.

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EYT’de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! 2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

YAŞ ŞARTI YOK! HERKES İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.

Bu düzenleme ilk çıktığında 5.6 milyon emekli varken bugün 13.9 milyon emekliye hizmet veren Türkiye'ye ulaştık.

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EYT’de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! 2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?

Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu k esimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık.

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EYT’de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! 2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?

2.250.000 KİŞİ EMEKLİ OLACAK

Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır.

Bir kısmı hizmet birleştirme, borçlandırma işlemlerini zaten başlatmıştır. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları yaptık. Taşarondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayacaklar için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.