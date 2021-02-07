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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Evde oturduğunuz yerden 1000 TL kazanmak mümkün! İŞKUR duyurdu! Günde 3-4 saat çalışarak... Evde oturduğunuz yerden 1000 TL kazanmak mümkün! İŞKUR duyurdu! Günde 3-4 saat çalışarak...
Koronavirüs salgını sürecinde evde çalışma sistemi oldukça ilgi görüyor. İŞKUR tarafından kadınların iş hayatına kazandırılması amacıyla evde paketleme işine talep her geçen gün artıyor. Evde paketleme işleri bu bağlamda ön planda yerini alırken günde ortalama 3-4 saat çalışılarak ayda yaklaşık 1000 TL'ye yakın bir kazanç sağlanabiliyor. İŞKUR tarafından iş başvurusunda bulunmak için kayıt oluşturmak gerekiyor. Başvuruların ardından kurum tarafından değerlendirme yapılıyor.
Giriş Tarihi: 07.02.2021 19:18
Evde oturduğunuz yerden 1000 TL kazanmak mümkün! İŞKUR duyurdu! Günde 3-4 saat çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz. İŞKUR tarafından ev hanımlarının iş hayatına kazandırılması için evde paketleme projesi devreye alındı. Evde paketleme işleri bu bağlamda ön planda yerini alırken günde ortalama 3-4 saat çalışılarak ayda yaklaşık 1000 TL'ye yakın bir kazanç sağlanabiliyor. İş ilanlarına başvuruda bulunmak isteyenler ise İŞKUR genel merkezleri ve resmi internet sitesi üzerinden kayıtlarını tamamlayabilir.
GALERİ DEVAM EDİYOR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor.
Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.