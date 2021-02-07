Evde oturduğunuz yerden 1000 TL kazanmak mümkün! İŞKUR duyurdu! Günde 3-4 saat çalışarak...

Koronavirüs salgını sürecinde evde çalışma sistemi oldukça ilgi görüyor. İŞKUR tarafından kadınların iş hayatına kazandırılması amacıyla evde paketleme işine talep her geçen gün artıyor. Evde paketleme işleri bu bağlamda ön planda yerini alırken günde ortalama 3-4 saat çalışılarak ayda yaklaşık 1000 TL'ye yakın bir kazanç sağlanabiliyor. İŞKUR tarafından iş başvurusunda bulunmak için kayıt oluşturmak gerekiyor. Başvuruların ardından kurum tarafından değerlendirme yapılıyor.