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Haberler Galeri Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-devlet maaş sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-devlet maaş sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 2023! Evde bakım aylığı hakkında detaylar, Mayıs ayına girilmesiyle birlikte araştırılmaya başladı. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelerine verilen sosyal destek ödemesinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman verilecek? 2023 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, evde bakım maaşı e-devlet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 15:45
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-devlet maaş sorgulama ekranı

"Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Aile Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen maaş, Mayıs ayına girilmesiyle birlikte merak konusu oluyor. Bu noktada vatandaşlar, "Evde bakım aylığı ne kadar kaç TL oldu?, 2023 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak? sorularını gündeme getirdi. İşte, 2023 güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-devlet maaş sorgulama ekranı

MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı her ayın 15 ile 30'u arasında hesaplara aktarılmaktadır. Ödeme tarihleri illere göre değişkenlik göstermektedir.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-devlet maaş sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-devlet maaş sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ödemelerini sorgulamak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Sorgulama yapmak isteyenler SMS veya e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilir.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-devlet maaş sorgulama ekranı

E-devlet üzerinden sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılarak "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" işlemine giderek sorgulama yapılabilir..