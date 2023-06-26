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Haberler Galeri Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? 26 Haziran 2023 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi! e-Devlet / SMS sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? 26 Haziran 2023 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi! e-Devlet / SMS sorgulama ekranı!

"Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Devlet tarafından, evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için verilen ödemeler, Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla merak konusu oldu. 2023 Temmuz ara zammıyla birlikte pek çok kaleme zam gelirken Ağustos ayı itibariyla zamlı evde bakım maaşı 5 bin 656 TL olarak hesaplara yatacak. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce mi yatacak, ne zaman? İşte, ödeme bilgileri sorgulama ekranı e-Devlet!

Giriş Tarihi: 26.06.2023 14:05
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Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? 26 Haziran 2023 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi! e-Devlet / SMS sorgulama ekranı!

"Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı 2023?" sorusu bu maaştan yararlanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından, evde bakım maaşına da zam yapıldı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? sorusunun ceabı merak konusu oluyor. İşte e-Devlet sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? 26 Haziran 2023 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi! e-Devlet / SMS sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI, YAŞLI AYLIĞI, ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Yaşlı ve engelli aylığı alan kişilerin maaş ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

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Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? 26 Haziran 2023 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi! e-Devlet / SMS sorgulama ekranı!

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Dolayısıyla 23 Haziran'dan itibaren yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplara yatmaya başlanacak.

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Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? 26 Haziran 2023 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi! e-Devlet / SMS sorgulama ekranı!

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.

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Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? 26 Haziran 2023 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi! e-Devlet / SMS sorgulama ekranı!

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;