Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? 26 Haziran 2023 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi! e-Devlet / SMS sorgulama ekranı!

"Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Devlet tarafından, evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için verilen ödemeler, Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla merak konusu oldu. 2023 Temmuz ara zammıyla birlikte pek çok kaleme zam gelirken Ağustos ayı itibariyla zamlı evde bakım maaşı 5 bin 656 TL olarak hesaplara yatacak. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce mi yatacak, ne zaman? İşte, ödeme bilgileri sorgulama ekranı e-Devlet!