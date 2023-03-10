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Haberler Galeri Emekliye %122 artış ufukta göründü! Rakam şekillendi, SSK, Bağkur, EYT'li için yeni rakam! Refah payı, taban aylık, enflasyon farkı...

Emekliye %122 artış ufukta göründü! Rakam şekillendi, SSK, Bağkur, EYT'li için yeni rakam! Refah payı, taban aylık, enflasyon farkı...

Emekliler Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koydu. Birçok kalemde maaşlarda yeni zam oranıyla değişime uğradı. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala emeklilerin gündeminde ikramiye ödemeleri yer alıyor. Halihazırda 1.100 TL ödenenen bayram ikramiyeleri için yeni artış formülü gündeme geldi. Hal böyle olunca, "Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi zamlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, yeni formülle emekli ikramiyelerinde hesap!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 14:16
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Emekliye %122 artış ufukta göründü! Rakam şekillendi, SSK, Bağkur, EYT’li için yeni rakam! Refah payı, taban aylık, enflasyon farkı...

Mart ayının gelmesinin ardından Ramazan Bayramı'na kısa süre kaldı. Emekliler bayramda hesaplara yatacak ikramiye ödemeleri için detayları merak ediyor. Türkiye'de milyonlarca emeklinin hesaplarına yılda iki kez olmak üzere ikramiye ödemesi yapılıyor. 2018 senesinde yürürlüğe giren program ile emekliler Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye ödemelerinden yararlanabiliyorlar. "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %122 artış ufukta göründü! Rakam şekillendi, SSK, Bağkur, EYT’li için yeni rakam! Refah payı, taban aylık, enflasyon farkı...

Bu yıla Ocak zammını artıran refah payı ve taban aylık düzenlemesiyle başlangıç yapan emeklilerin yeni gündemi bayram ikramiyeleri oldu. EYT düzenlemesiyle emekli olacakların da yararlanacağı ikramiyede artış gündemde.

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Emekliye %122 artış ufukta göründü! Rakam şekillendi, SSK, Bağkur, EYT’li için yeni rakam! Refah payı, taban aylık, enflasyon farkı...

Buna yönelik hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor. Halen ikramiyenin tutarı bin 100 lira. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen ikramiyenin yapılacak zamla 2 bin-3 bin lira aralığına gelmesi bekleniyor.

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Emekliye %122 artış ufukta göründü! Rakam şekillendi, SSK, Bağkur, EYT’li için yeni rakam! Refah payı, taban aylık, enflasyon farkı...

2 FORMÜL VAR

Burada 2 formül gündeme geliyor. İlk formül yeniden değerleme oranında artışı içeriyor.

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Emekliye %122 artış ufukta göründü! Rakam şekillendi, SSK, Bağkur, EYT’li için yeni rakam! Refah payı, taban aylık, enflasyon farkı...

Bu yıl yüzde 122.93 olan yeniden değerleme oranının bayram ikramiyesine yansıtılabileceği belirtiliyor.