Emekliye %122 artış ufukta göründü! Rakam şekillendi, SSK, Bağkur, EYT’li için yeni rakam! Refah payı, taban aylık, enflasyon farkı...

Mart ayının gelmesinin ardından Ramazan Bayramı'na kısa süre kaldı. Emekliler bayramda hesaplara yatacak ikramiye ödemeleri için detayları merak ediyor. Türkiye'de milyonlarca emeklinin hesaplarına yılda iki kez olmak üzere ikramiye ödemesi yapılıyor. 2018 senesinde yürürlüğe giren program ile emekliler Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye ödemelerinden yararlanabiliyorlar. "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi için detaylar!