HaberlerGaleriEmekliye %122 artış ufukta göründü! Rakam şekillendi, SSK, Bağkur, EYT'li için yeni rakam! Refah payı, taban aylık, enflasyon farkı...
Emekliye %122 artış ufukta göründü! Rakam şekillendi, SSK, Bağkur, EYT'li için yeni rakam! Refah payı, taban aylık, enflasyon farkı...
Emekliler Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koydu. Birçok kalemde maaşlarda yeni zam oranıyla değişime uğradı. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala emeklilerin gündeminde ikramiye ödemeleri yer alıyor. Halihazırda 1.100 TL ödenenen bayram ikramiyeleri için yeni artış formülü gündeme geldi. Hal böyle olunca, "Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi zamlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, yeni formülle emekli ikramiyelerinde hesap!