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Haberler Galeri Emeklinin yeni gelir tablosu ayyuka çıktı! SSK Bağkur'luya enflasyon oranında EK ZAM hesaplandı! %40 artış masada! Temmuz’da 7.500 TL ve üstü maaş alanlar…

Emeklinin yeni gelir tablosu ayyuka çıktı! SSK Bağkur'luya enflasyon oranında EK ZAM hesaplandı! %40 artış masada! Temmuz’da 7.500 TL ve üstü maaş alanlar…

"En düşük emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Temmuz emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla maaş tahminleri de gelmeye başladı. Geriye 2 veri daha kaldı. 2023 Ocak'ta memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler Temmuz zammına çevrildi. İşte, SSK Bağkur zamlı maaş tahminleri...

Giriş Tarihi: 20.05.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 16:54
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Emeklinin yeni gelir tablosu ayyuka çıktı! SSK Bağkur’luya enflasyon oranında EK ZAM hesaplandı! %40 artış masada! Temmuz’da 7.500 TL ve üstü maaş alanlar…

Emekli maaşı Temmuz zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranının hesaplanması ve refah payının eklenmesiyle netleşecek olan SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamayla birlikte, "en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?" sorusu gündeme getirildi. İşte, SSK Bağkur yeni maaş hesaplamaları...

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Emeklinin yeni gelir tablosu ayyuka çıktı! SSK Bağkur’luya enflasyon oranında EK ZAM hesaplandı! %40 artış masada! Temmuz’da 7.500 TL ve üstü maaş alanlar…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen bin 100'er lira 2 bin liraya çıkarılacak. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

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Emeklinin yeni gelir tablosu ayyuka çıktı! SSK Bağkur’luya enflasyon oranında EK ZAM hesaplandı! %40 artış masada! Temmuz’da 7.500 TL ve üstü maaş alanlar…

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

"Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız.

Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız."

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Emeklinin yeni gelir tablosu ayyuka çıktı! SSK Bağkur’luya enflasyon oranında EK ZAM hesaplandı! %40 artış masada! Temmuz’da 7.500 TL ve üstü maaş alanlar…

2023 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

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Emeklinin yeni gelir tablosu ayyuka çıktı! SSK Bağkur’luya enflasyon oranında EK ZAM hesaplandı! %40 artış masada! Temmuz’da 7.500 TL ve üstü maaş alanlar…

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı Yüzde 15,22 olarak hesaplandı.