20 Mayıs 2023, Cumartesi
Emeklinin yeni gelir tablosu ayyuka çıktı! SSK Bağkur'luya enflasyon oranında EK ZAM hesaplandı! %40 artış masada! Temmuz’da 7.500 TL ve üstü maaş alanlar…
"En düşük emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Temmuz emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla maaş tahminleri de gelmeye başladı. Geriye 2 veri daha kaldı. 2023 Ocak'ta memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler Temmuz zammına çevrildi. İşte, SSK Bağkur zamlı maaş tahminleri...
Giriş Tarihi: 20.05.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 16:54
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