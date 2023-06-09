Emeklinin kademeli zam tablosu gün yüzüne çıktı! Hesaplandı, yeni maaşlar çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 9.220 TL kök maaş! Enflasyon farkı, Refah Payı, seyyanen artış...
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında artış yaşanacak. 6 aylık enflasyon oranları bu süreçte belirleyen etken olacak. Diğer yandan refah payı da maaş zammına eklenecek. Temmuz zammı ile emekli maaşlarında önemli bir artış yapılması planlanıyor. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için detaylar!
Giriş Tarihi: 09.06.2023
15:08 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
15:08
Milyonlarca emekli ve memur maaşlarında Temmuz ayında artış yaşanacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Diğer yandan refah payı da maaşlara eklenecek. Hesaplamalar için beklenen ipucu geldi. Hal böyle olunca gözler refah payı için gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, güncel emekli ve memur maaş hesaplamaları!
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İLK FORMÜL ORANSAL ZAM
Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak.
Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.
Çıkacak orana eklenecek refah payı ile zam en düşük memur emeklisi aylığı için yüzde 85.68'e tamamlanacak. Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık yüzde 85.68 artışla 22 bin lira olacak.
ÜÇÜNCÜ FORMÜL SEYYANEN
Üçüncü formülde ise oransal artış yerine direkt seyyanen artış söz konusu olacak. Burada da 11 bin 848 liralık en düşük memur maaşına 10 bin lira seviyesinde seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22 bin liraya yükselecek.
MAAŞA GÖRE KADEMELİ ZAM
Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak. Hayata geçirilecek düzenlemeyle maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak. Yeni maaşların Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi de planlanıyor.