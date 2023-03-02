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Haberler Galeri Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 4 veri kaldı, SSK, Bağkur'lu emekli ve memur için %6 zam! Ek artış ve intibak yolda! 5.500, 6.250, 7.250 maaş alanlar...

Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 4 veri kaldı, SSK, Bağkur'lu emekli ve memur için %6 zam! Ek artış ve intibak yolda! 5.500, 6.250, 7.250 maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşları Ocak ayında zamlı şekilde hesaplara yattı. %30 zammı ceplerine koyan emekli ve memurlar Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan ilk veri sonrasında yüzde 6,65 oranı ortaya çıktı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını bekliyor. Açıklanan rakamlar neticesinde maaş hesaplamaları hız kazandı. Diğer yandan intibak düzenlemesinin gelip gelmeyeceği de merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Peki, Temmuz ayında emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, en düşük emekli maaşı için gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2023 18:32
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Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 4 veri kaldı, SSK, Bağkur’lu emekli ve memur için %6 zam! Ek artış ve intibak yolda! 5.500, 6.250, 7.250 maaş alanlar...

Emekli ve memurlar Ocak ayında zamlı maaşlarını aldı. Gözler Temmuz ayında yapılacak 2023 yılının ikinci zam oranına çevrildi. Toplu sözleşmeyle 2024 ve 2025 yılları için belirlenecek zam oranları için detaylar merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak Şubat ayı enflasyon verileri sonrasında ikinci kritik detayda neticeye kavuşmuş olacak. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, emekli Temmuz maaşı için son dakika gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 4 veri kaldı, SSK, Bağkur’lu emekli ve memur için %6 zam! Ek artış ve intibak yolda! 5.500, 6.250, 7.250 maaş alanlar...

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını bekliyor.

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Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 4 veri kaldı, SSK, Bağkur’lu emekli ve memur için %6 zam! Ek artış ve intibak yolda! 5.500, 6.250, 7.250 maaş alanlar...

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Cuma günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 4 veri kaldı, SSK, Bağkur’lu emekli ve memur için %6 zam! Ek artış ve intibak yolda! 5.500, 6.250, 7.250 maaş alanlar...

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,52 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,70 ve en yüksek yüzde 5,10 aralığında yer aldı.

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Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 4 veri kaldı, SSK, Bağkur’lu emekli ve memur için %6 zam! Ek artış ve intibak yolda! 5.500, 6.250, 7.250 maaş alanlar...

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,52) göre bir önceki ay yüzde 57,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceği hesaplanıyor.