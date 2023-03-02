HaberlerGaleriEmekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 4 veri kaldı, SSK, Bağkur'lu emekli ve memur için %6 zam! Ek artış ve intibak yolda! 5.500, 6.250, 7.250 maaş alanlar...
Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 4 veri kaldı, SSK, Bağkur'lu emekli ve memur için %6 zam! Ek artış ve intibak yolda! 5.500, 6.250, 7.250 maaş alanlar...
Emekli ve memur maaşları Ocak ayında zamlı şekilde hesaplara yattı. %30 zammı ceplerine koyan emekli ve memurlar Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan ilk veri sonrasında yüzde 6,65 oranı ortaya çıktı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını bekliyor. Açıklanan rakamlar neticesinde maaş hesaplamaları hız kazandı. Diğer yandan intibak düzenlemesinin gelip gelmeyeceği de merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Peki, Temmuz ayında emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, en düşük emekli maaşı için gelişmeler!