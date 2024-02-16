16 Şubat 2024, Cuma
Emekli ve çalışanlara şubat ayı bitmeden rekor ek ödeme! Ay sonu gelmeden IBAN’dan 31.300 hesaplarda…
Banka promosyonları hızla yükselmeye devam ediyor. Emeklilerin maaşlarına gelen zamla birlikte hızla ödemelerini yükselten bankalar, ay bitmeden kamu çalışanlarına özel yüksek promosyon miktarı ile dikkatleri yeniden bu yöne çekti. İşte vatandaşların yüzünü güldürecek olan promosyon ödemeleri…
Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 10:25
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