Doğal gazda 2 milyar dolarlık yatırım için geri sayım: Türkiye'nin dört bir yanına ulaşacak

Türkiye'nin doğal gazda yeni yatırım hedefleri belli oldu. GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, gelecek 2-3 yılda yapılacak yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla ülkedeki tüm ilçelere doğal gaz ulaştırılmasının hedeflendiğini açıkladı. Türkiye'nin doğal gaz şebekesi uzunluğunda Avrupa'nın ilk 3 ülkesi arasında yer aldığını belirten Arslan, 2040 yılında doğal gaz abone sayısının 30 milyonu aşmasının beklendiğini bildirdi.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz dağıtım piyasasının mevcut durumu ve 2040 vizyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TÜRKİYE DOĞAL GAZ ŞEBEKESİNDE AVRUPA'NIN İLK 3 ÜLKESİ ARASINDA Türkiye'nin son 25 yılda yapılan yatırımlarla küresel doğal gaz piyasalarında önemli bir konuma geldiğine işaret eden Arslan, "Şebeke uzunluğumuz 2025 sonu itibarıyla 235 bin kilometreyken bu yılki yatırımlarla şebeke uzunluğumuzu 250 bin kilometrenin üzerine çıkaracağız. Doğal gaz şebekesi uzunluğunda Avrupa'da en uzun doğal gaz şebekesine sahip ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz" ifadesini kullandı.

2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM! HEDEF TÜM İLÇELERE DOĞAL GAZ ULAŞTIRMAK Yıllık ortalama doğal gaz talebinin 58 milyar metreküp civarında olduğunu belirten Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin koordinasyonunda yeni yatırımlar yapılacağını bildirdi.

Arslan, gelecek 2-3 yılda yapılacak yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'deki tüm ilçelere doğal gaz ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.