Akaryakıtta büyük indirim! Tabela gece yarısı değişti: 26 Kasım motorin, benzin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorinin litre fiyatına 4,32 TL indirim yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olan indirim pompaya yansırken benzin ve LPG'de de indirim beklentisi güçlendi. Peki, motorinin litresi ne kadar oldu? Benzin ve LPG'ye indirim gelecek mi? İşte 26 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Küresel petrol piyasalarında yaşanan arz fazlası nedeniyle petrol fiyatlarının 90 dolar bandına gerilemesi, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. 20 Kasım'da motorinin litre fiyatına yapılan 6,58 TL'lik indirimin ardından bugün bir indirim daha geldi. Motorinin litre fiyatı 4,32 TL düşerken gözler şimdi benzin ve LPG'de beklenen indirimlere çevrildi. EMEKLİYE 3 AŞAMALI ZAM FORMÜLÜ!

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ Küresel petrol piyasalarında arz fazlası, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının 90 dolar bandına gerilemesi, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinde art arda yapılan indirimlerin ardından benzin ve LPG fiyatlarında da yeni bir değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

MOTORİNE SON İNDİRİM NE ZAMAN YAPILDI? Motorinin litre fiyatına son olarak 20 Kasım Cuma günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6,58 TL indirim yapılmıştı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinde 4,05 TL'lik yeni bir indirim beklentisi oluşmuştu.

MOTORİNE 4,32 TL İNDİRİM GELDİ Motorinin litre fiyatında beklenen 4,05 TL'lik indirim tutarı 4,32 TL'ye yükseldi. 26 Kasım Perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli olan indirim, akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına yansıdı. Böylece 20 ve 26 Kasım tarihlerinde motorinin litre fiyatına toplam 10,90 TL indirim yapılmış oldu.