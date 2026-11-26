Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) nitelikli dolandırıcılık suçunu düzenleyen 158. maddesine eklenen fıkrayla belirli şartlar altında dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak eden kişilere verilecek cezalarda indirime gidilmesi öngörüldü.

YÜZDE 50 CEZA İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Düzenleme kapsamında kendisine veya başkasına haksız menfaat sağlamak amacıyla dolandırıcılık suçuna iştirak eden ancak eylemi yalnızca ödeme araçlarını veya hesapların kullanılmasını sağlayan bilgi ve araçları başkasına vermekle sınırlı kalan kişilere verilecek cezalar yarı oranında indirilecek.

Düzenleme, banka ve kredi kartlarının yanı sıra bankalar, aracı kurumlar, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesapları da kapsıyor.