Yargıtay'dan IBAN mağdurları için emsal karar: Cezalar yarıya inebilir
Yargıtay 11. Ceza Dairesi, IBAN mağdurlarını yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Aksaray'da sosyal medya üzerinden verilen gübre satış ilanıyla gerçekleştirilen dolandırıcılığa ilişkin davayı inceleyen Yargıtay, banka hesapları kullanılan sanıkların olaydaki rollerinin yeterince araştırılmadığı gerekçesiyle mahkumiyet hükümlerini bozdu. Kararda 12. Yargı Paketi kapsamında yürürlüğe giren yarı oranında ceza indirimi düzenlemesine de dikkat çekildi.
Aksaray'da sosyal medya üzerinden yayımlanan gübre satış ilanını gören alıcılar, ilanı veren kişiyle iletişime geçerek 332 bin 500 liraya anlaştı.
Paranın bir bölümünü kendilerine verilen banka hesabına gönderen alıcılara ödemenin tamamlanmaması nedeniyle gübre yüklü aracın durdurulduğu söylendi. Banka hesabına gönderilen para ise başka hesaplara aktarıldı.
DOLANDIRICILIK DAVASI YARGITAY'A TAŞINDI
Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Mart 2026 tarihinde sanıklara nitelikli dolandırıcılık suçundan ceza verdi.
Konya Bölge Adliye Mahkemesinin de karara yönelik başvuruları reddetmesinin ardından dosya Yargıtay'a taşındı.
BİRİ HESABINI ARKADAŞININ KULLANDIĞINI, DİĞERİ KARTLARINI KİRALADIĞINI SAVUNDU
Sanıklardan biri banka hesabını geçmişte bir arkadaşının kullandığını, diğeri ise kartlarını bir kez kiraladığını savundu.
Sanıkların savunmalarının ayrıntılı olarak araştırılmasını isteyen Yargıtay, banka hesaplarını gerçekte kimin kullandığının, parayı kimin çektiğinin ve hesap sahiplerinin dolandırıcılıktan haberdar olup olmadıklarının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
BANKA VE TELEFON KAYITLARI İNCELENECEK
Yargıtay 11. Ceza Dairesi, banka hesap hareketlerinin, ATM kamera görüntülerinin, telefon görüşme kayıtlarının ve internet bankacılığına erişim bilgilerinin incelenmesini istedi.
Hesap sahiplerinin bankalara kayıp, hırsızlık, hesap kapatma veya bloke koyma başvurusunda bulunup bulunmadıklarının da araştırılması gerektiği belirtildi.
YARGITAY'DAN YARI ORANINDA CEZA İNDİRİMİ VURGUSU
Yargıtay, 31 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenlemeye de dikkat çekti.
Düzenlemeyle haksız kazanç sağlamak amacıyla dolandırıcılık suçuna iştirak eden ancak eylemi yalnızca banka hesabını, kartını veya hesap bilgilerini başkasına vermekle sınırlı kalan kişilere verilecek cezaların yarı oranında indirilmesi öngörüldü.
Daire ayrıca bu kişilerin dolandırıcılık suçunun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde uygulanan ceza artırımına esas kişi sayısına dahil edilmemesi gerektiğini belirtti.