28 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli promosyon ödemeleri! 2023 Ekim ayı en yüksek emekli maaşı promosyonu kampanyaları bitiyor! (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Promosyon)

Emekli promosyon ödemeleri! 2023 Ekim ayı en yüksek emekli maaşı promosyonu kampanyaları bitiyor! (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Promosyon)

Ekim ayı emekli promosyon ödemelerinde bankaların düzenlediği kampanyalarda sona yaklaşıldı. 12 bin TL'ye kadar promosyon avantajı sunan bankalar SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini cezbedebilmek için rekabet etmeye devam ediyor. İşte 2023 ekim ayı banka emekli promosyon ödeme tablosu…

Giriş Tarihi: 28.10.2023 17:05
  • 1
  • 13
Emekli promosyon ödemeleri! 2023 Ekim ayı en yüksek emekli maaşı promosyonu kampanyaları bitiyor! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Promosyon

Kamu ve özel bankaların emekli promosyon kampanyalarında sona gelindi. Ekim ayı için 12 bin TL'ye kadar kampanya düzenleyen bankalar, maaşlara göre değişiklik göstermekle birlikte emekliler için çeşiktli kampanyalar düzenledi. Bilindiği üzere mekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alacağına söz veren SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine en düşük 3 bin en yüksek 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Emekli promosyon ödemeleri! 2023 Ekim ayı en yüksek emekli maaşı promosyonu kampanyaları bitiyor! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Promosyon

İşte güncel Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank güncel promosyon miktarları....

BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI (SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİ)

  • 3
  • 13
Emekli promosyon ödemeleri! 2023 Ekim ayı en yüksek emekli maaşı promosyonu kampanyaları bitiyor! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Promosyon

Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma sözü verenlere 3 bin ila 5 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.

  • 4
  • 13
Emekli promosyon ödemeleri! 2023 Ekim ayı en yüksek emekli maaşı promosyonu kampanyaları bitiyor! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Promosyon

HalkBank

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca HalkBank'dan alma sözü verenlere 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.

  • 5
  • 13
Emekli promosyon ödemeleri! 2023 Ekim ayı en yüksek emekli maaşı promosyonu kampanyaları bitiyor! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Promosyon

VakıfBank

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Vakıfbank'dan alma sözü verenlere 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.