28 Ekim 2023, Cumartesi
Emekli promosyon ödemeleri! 2023 Ekim ayı en yüksek emekli maaşı promosyonu kampanyaları bitiyor! (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Promosyon)
Ekim ayı emekli promosyon ödemelerinde bankaların düzenlediği kampanyalarda sona yaklaşıldı. 12 bin TL'ye kadar promosyon avantajı sunan bankalar SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini cezbedebilmek için rekabet etmeye devam ediyor. İşte 2023 ekim ayı banka emekli promosyon ödeme tablosu…
Giriş Tarihi: 28.10.2023 17:05
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