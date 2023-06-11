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Haberler Galeri Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla maaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...

Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla maaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...

Emekli ve memur maaşları için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enfasyon oranları ışığında maaşlara yapılacak zam oranı güncellendi. En düşük memur maaşının 22 bin lira olmasının ardından gözler emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Kademeli artış konusunun masaya gelebileceği ifade ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar neticesinde 5 aylık enflayon oranı yüzde 15,26 oranında çıktı. Hal böyle olunca,"Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2023 20:25 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 20:54
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Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla inmaaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...
Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla inmaaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...

Emeklinin maaşına Temmuz ayında zam uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanan yeni rakamlar ışığında hesaplamalar değişti. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak açıklanmıştı. Haziran ayında açıklanacak enflasyon verisi ile maaş hesaplamaları netleşmiş olacak. "Temmuz ayı SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtı sorgulanacak konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla inmaaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...
Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla inmaaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...

İLK FORMÜL ORANSAL ZAM

Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak.

Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

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Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla inmaaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...
Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla inmaaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...

Çıkacak orana eklenecek refah payı ile zam en düşük memur emeklisi aylığı için yüzde 85.68'e tamamlanacak. Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık yüzde 85.68 artışla 22 bin lira olacak.

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Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla inmaaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...
Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla inmaaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...

ÜÇÜNCÜ FORMÜL SEYYANEN

Üçüncü formülde ise oransal artış yerine direkt seyyanen artış söz konusu olacak. Burada da 11 bin 848 liralık en düşük memur maaşına 10 bin lira seviyesinde seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22 bin liraya yükselecek.

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Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla inmaaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...
Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla inmaaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...

MAAŞA GÖRE KADEMELİ ZAM

Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak. Hayata geçirilecek düzenlemeyle maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak. Yeni maaşların Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi de planlanıyor.