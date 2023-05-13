"Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı? Bu ay faturalar nasıl gelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EPDK'nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun) 'Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına' ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı? Bu ay faturalar nasıl gelecek?