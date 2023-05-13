13 Mayıs 2023, Cumartesi
Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı? Bu ay faturalar nasıl gelecek?
"Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bedelsiz doğalgaz kullanımına ilişkin ayıntılar belli oldu. Dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:34
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