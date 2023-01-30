30 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Borç yapılandırma ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma paketinden kimler yararlanacak? Trafik cezaları, vergi borçları, KYK...

Borç yapılandırma ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma paketinden kimler yararlanacak? Trafik cezaları, vergi borçları, KYK...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz açıklanmıştı. Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, Cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunuldu.31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi, idari para cezaları, trafik cezaları ve EYT'li Bağ-Kur'luların prim borcu yapılandırılacak.Peki, "borç yapılandırma paketinden kimler yararlanacak?" İşte, Şubay ayı içerisinde yasalaşması beklenen borç yapılandırma paketinin detayları...

Giriş Tarihi: 30.01.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 12:39
  • 1
  • 18
Borç yapılandırma ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma paketinden kimler yararlanacak? Trafik cezaları, vergi borçları, KYK...

Borç yapılandırma paketiyle ilgili düzenleme Meclis'e sunuldu. Söz konusu düzenlemeyle ilgili açılama geçtiğimiz Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Düzenlemeyle birlikte tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü otoyol kaçak geçiş cezaları, daha önce hiç yapılandırma düzenlemsinde yer almayan adli para cezaları, tüm idari para cezaları, KYK kredisi borçları, SGK sigorta primi, işsizlik sigortası primi borçları yapılandırılacak. Peki, borç yapılandırma ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Borç yapılandırma ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma paketinden kimler yararlanacak? Trafik cezaları, vergi borçları, KYK...

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ DETAYLARI!

Borç yapılandırma paketi ile ilgili detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

  • 3
  • 18
Borç yapılandırma ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma paketinden kimler yararlanacak? Trafik cezaları, vergi borçları, KYK...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ile 31 Aralık 2022 tarihine dek oluşan borçların hepsinin yapılandırılacak.

  • 4
  • 18
Borç yapılandırma ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma paketinden kimler yararlanacak? Trafik cezaları, vergi borçları, KYK...

Başkan Erdoğan açıklanmasında şu ifadelere yer verdi:

"Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz.

  • 5
  • 18
Borç yapılandırma ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma paketinden kimler yararlanacak? Trafik cezaları, vergi borçları, KYK...

Yüksek öğretim kredi borçlarının artışına son verdik. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.