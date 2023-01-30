30 Ocak 2023, Pazartesi
Borç yapılandırma ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma paketinden kimler yararlanacak? Trafik cezaları, vergi borçları, KYK...
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz açıklanmıştı. Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, Cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunuldu.31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi, idari para cezaları, trafik cezaları ve EYT'li Bağ-Kur'luların prim borcu yapılandırılacak.Peki, "borç yapılandırma paketinden kimler yararlanacak?" İşte, Şubay ayı içerisinde yasalaşması beklenen borç yapılandırma paketinin detayları...
Giriş Tarihi: 30.01.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 12:39
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