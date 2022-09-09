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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sosyal konut açıklaması! Ucuz konut projesinde kaç tane ev yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Başkan Erdoğan, Balkan turu dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle satılacak konutlarla ilgili soruyu yanıtladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da gençlere yönelik "sosyal konut projesi" çalışmasıyla ilgili hazırlanan videoyu paylaştı.

Giriş Tarihi: 09.09.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 13:59
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sosyal konut açıklaması! Ucuz konut projesinde kaç tane ev yapılacak?

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Edinilen bilgilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan dev projenin tüm detaylarını 13 Eylül'de vatandaşa açıklayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sosyal konut açıklaması! Ucuz konut projesinde kaç tane ev yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkan turu dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Ucuz Konut Projesi ile ilgili de konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TOKİ AÇIKLMASI / VİDEO

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sosyal konut açıklaması! Ucuz konut projesinde kaç tane ev yapılacak?

Başkan Erdoğan "Türkiye'de yaşanan kira sorunu, barınma sorunu olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda hükümet konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırdı ve 13 Eylül'de de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklanacak. Söz konusu projenin 250 bin konut olacağı ifade ediliyor. Bu kampanya vatandaşımızı nasıl etkileyecek?" sorusuna yanıt verdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sosyal konut açıklaması! Ucuz konut projesinde kaç tane ev yapılacak?

UCUZ KONUT PROJESİNDE KAÇ TANE EV YAPILACAK?

Başkan Erdoğan, "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş "ben kendim yapacağım" diyorsa, onlara da "buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin" diyoruz.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sosyal konut açıklaması! Ucuz konut projesinde kaç tane ev yapılacak?

KENDİ İŞİNİ KURMA İMKANI

Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak.