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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sosyal konut açıklaması! Ucuz konut projesinde kaç tane ev yapılacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Başkan Erdoğan, Balkan turu dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle satılacak konutlarla ilgili soruyu yanıtladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da gençlere yönelik "sosyal konut projesi" çalışmasıyla ilgili hazırlanan videoyu paylaştı.
Giriş Tarihi: 09.09.2022 12:00Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 13:59