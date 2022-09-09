09 Eylül 2022, Cuma
EYT'de tek formül ayyuka çıktı! Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik! O detaya dikkat! Aralık ayından itibaren...
EYT için geri sayım sürerken, açıklamalar ardı ardına geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili çalışmaların Aralık ayında tamamlanabileceğini açıkladı. Bakan Bilgin, tek model üzerindeki teknik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gelecek düzenlemeyi bekleyen vatandaşlar kapsam için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Türkiye modeli neyi, kimleri kapsıyor? Teknik çalışma hangi konuları içeriyor? İşte EYT için son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 09.09.2022 17:53 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 17:53
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