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EYT'de tek formül ayyuka çıktı! Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik! O detaya dikkat! Aralık ayından itibaren...

EYT için geri sayım sürerken, açıklamalar ardı ardına geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili çalışmaların Aralık ayında tamamlanabileceğini açıkladı. Bakan Bilgin, tek model üzerindeki teknik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gelecek düzenlemeyi bekleyen vatandaşlar kapsam için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Türkiye modeli neyi, kimleri kapsıyor? Teknik çalışma hangi konuları içeriyor? İşte EYT için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2022 17:53 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 17:53
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EYT’de tek formül ayyuka çıktı! Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik! O detaya dikkat! Aralık ayından itibaren...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için nefesler tutuldu. Ocak ayına kısa süre kalmasının ardından çalışmanın hangi aşamada olduğu merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için masada tek formül yer aldığını ve düzenlemenin Aralık ayında masaya geleceğini açıkladı. Hal böyle olunca, "Bu model neyi içeriyor? Kimler emekli olabilecek?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, EYT için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de tek formül ayyuka çıktı! Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik! O detaya dikkat! Aralık ayından itibaren...

EYT'DE TEK MODEL

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Tek model üzerinde yoğunlaşan çalışmalarda teknik kısımla ilgili detaylar üzerinde duruluyor.

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EYT’de tek formül ayyuka çıktı! Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik! O detaya dikkat! Aralık ayından itibaren...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada, "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" demişti.

Peki bu teknik çalışmalarda öne çıkan başlıklar neler? Teknik çalışma sırasında 6 başlıkta değerlendirme yapılıyor.

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EYT’de tek formül ayyuka çıktı! Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik! O detaya dikkat! Aralık ayından itibaren...

1-PRİM ÖNEM KAZANIYOR

Teknik çalışmalar yapılırken özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılar üzerinde duruluyor. Genel anlamda bakıldığı zaman 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış herkes EYT'li olmuş durumda. Yani yaş şartı getirildiği için yaşa takılmış durumda. Ancak bu sigortalıların tamamının yasadan yararlanması yani emeklilik hakkı kazanması mümkün değil.

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EYT’de tek formül ayyuka çıktı! Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik! O detaya dikkat! Aralık ayından itibaren...

Çünkü 8 Eylül 1999'da çıkartılan yasa tamamen kaldırılsa bile en az 5 bin gün prim şartı bulunuyor. Teknik çalışmada ayrıca primin de en az 5000 ile işe giriş tarihine göre 5975 gün arasında olması üzerinde duruluyor. Bu noktada çok daha fazla prim günü olan sigortalılar da var. Bunlar açısından da bir avantaj oluşturulması gündemde. Burada da kadınlar için 7200 erkekler için 9 bin gün masada bulunuyor. EYT yasasından yararlanmak için 9 bin gün ya da 7 200 gün istenmeyecek ama bu kadar günü olanlar için bir avantaj oluşturulabilecek.