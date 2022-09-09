Dar gelirlilere 25 milyar TL destek! Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak | Doğalgaz, elektrik, eğitim...

Hükümet dar gelirliler için kolları sıvadı. Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yürüttüğü çalışmalar neticesinde aile destek tutarlarının artırılması, doğal gaz ve elektrik faturalarına sağlanan desteğin artarak devam etmesi ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması için ayrılan bütçenin 20-25 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Sabah Giriş Tarihi: 09.09.2022 06:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL