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Dar gelirlilere 25 milyar TL destek! Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak | Doğalgaz, elektrik, eğitim...

Hükümet dar gelirliler için kolları sıvadı. Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yürüttüğü çalışmalar neticesinde aile destek tutarlarının artırılması, doğal gaz ve elektrik faturalarına sağlanan desteğin artarak devam etmesi ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması için ayrılan bütçenin 20-25 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.09.2022 06:58
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Dar gelirlilere 25 milyar TL destek! Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak | Doğalgaz, elektrik, eğitim...

Hükümetin yeni dönem sosyal yardım paketi kapsamında enerji ve aile destek tutarları artırılacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlanacak.

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Dar gelirlilere 25 milyar TL destek! Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak | Doğalgaz, elektrik, eğitim...

Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir araya gelerek aile, enerji ve eğitim destekleri olmak üzere 3 sac ayağından oluşacak paketin detaylarını görüştü.

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Dar gelirlilere 25 milyar TL destek! Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak | Doğalgaz, elektrik, eğitim...

Sosyal Yardım Paketi'nin detaylarını ekim ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

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Dar gelirlilere 25 milyar TL destek! Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak | Doğalgaz, elektrik, eğitim...

427.9 MİLYON TL ÖDEME
Mevcut durumda 450-600 lira arasında değişen miktarlarda olmak üzere 12 ay süreyle ödenen Aile Destek Programı tutarları ile bundan yararlanan aile sayısının yeni paketle artırılması öngörülüyor.

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Dar gelirlilere 25 milyar TL destek! Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak | Doğalgaz, elektrik, eğitim...

Bugüne kadar, program kapsamında, 1.6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıfları aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427.9 milyon lira ödendi.