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Haberler Galeri Bankalar sıraya girdi, emeklilere 10.000 TL ek ödeme verilecek! O tarihte bitiyor! SSK, Bağkur 7.500 TL ve üstü maaş alanlar...

Bankalar sıraya girdi, emeklilere 10.000 TL ek ödeme verilecek! O tarihte bitiyor! SSK, Bağkur 7.500 TL ve üstü maaş alanlar...

Nakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! Bankalar gün ve saat verdi. O tarihte sona erecek. Emeklilere yönelik promosyon kampanyaları ilgiyle takip ediliyor. Promosyon ödemeleri, emeklilerin maddi güvencesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de tetikleyerek finansal hizmetler sektörünün gelişimine katkı sağlıyor. Ağustos ayı bitmeden mevcut kampanyalar duyuruldu. İşte en yüksek promosyonu veren bankalar...

Giriş Tarihi: 28.08.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 12:43
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Bankalar sıraya girdi, emeklilere 10.000 TL ek ödeme verilecek! O tarihte bitiyor! SSK, Bağkur 7.500 TL ve üstü maaş alanlar...

Bankalar son dakika duyurdu! O tarihte sona ediyor! Emekliler için sunulan promosyonlar, maaşlarını belirli bir bankada tutan bireylerin ekstra gelir elde etmelerine yardımcı oluyor. Bankaların sunduğu avantajlar ve teklifler, emeklilerin tercihlerini belirlemede etkili oluyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte, bankaların emeklilere yönelik promosyon teklifleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar sıraya girdi, emeklilere 10.000 TL ek ödeme verilecek! O tarihte bitiyor! SSK, Bağkur 7.500 TL ve üstü maaş alanlar...

İŞ BANKASI: İLK EMEKLİ MAAŞINA ÖZEL PROMOSYON

İş Bankası, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, 1 Kasım 2022 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya sunuyor.

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Bankalar sıraya girdi, emeklilere 10.000 TL ek ödeme verilecek! O tarihte bitiyor! SSK, Bağkur 7.500 TL ve üstü maaş alanlar...

Bu kampanya kapsamında, ilk emekli maaşını İş Bankası'ndan almayı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar ayrıcalıklardan ve avantajlardan da yararlanabiliyor.

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Bankalar sıraya girdi, emeklilere 10.000 TL ek ödeme verilecek! O tarihte bitiyor! SSK, Bağkur 7.500 TL ve üstü maaş alanlar...

GARANTİ BBVA: ESNEK PROMOSYON SEÇENEKLERİ

Garanti BBVA, emeklilere farklı maaş aralıklarına göre özelleştirilmiş promosyon teklifleri sunuyor. 3.500 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 4.500 TL, 3.500 - 7.500 TL aralığındakilere 5.250 TL, 7.500 - 10.000 TL arasındakilere 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstü maaş alanlara 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.

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Bankalar sıraya girdi, emeklilere 10.000 TL ek ödeme verilecek! O tarihte bitiyor! SSK, Bağkur 7.500 TL ve üstü maaş alanlar...

YAPI KREDİ: EMEKLİ AYLIĞINA GÖRE PROMOSYON

Yapı Kredi, SGK emekli aylığı üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.