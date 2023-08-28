28 Ağustos 2023, Pazartesi
Bankalar sıraya girdi, emeklilere 10.000 TL ek ödeme verilecek! O tarihte bitiyor! SSK, Bağkur 7.500 TL ve üstü maaş alanlar...
Nakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! Bankalar gün ve saat verdi. O tarihte sona erecek. Emeklilere yönelik promosyon kampanyaları ilgiyle takip ediliyor. Promosyon ödemeleri, emeklilerin maddi güvencesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de tetikleyerek finansal hizmetler sektörünün gelişimine katkı sağlıyor. Ağustos ayı bitmeden mevcut kampanyalar duyuruldu. İşte en yüksek promosyonu veren bankalar...
Giriş Tarihi: 28.08.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 12:43
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