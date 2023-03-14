ASHB son dakika açıkladı! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Mart ayı ödemelerinin başladığını açıkladı. Aile Destek Programı kapsamında hane başına 850-1.250 TL arasında ödeme yapılıyor. Bilindiği üzere bakanlık tarafından yapılan ödemelere Ocak ayı itibariyle zam yapılmıştı. Diğer yandan, PTT iş yerlerindeki kurum ödemelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabildiği açıklandı. Böylece PTT iş yerlerindeki yoğunluğun azalması ve müşterilerin zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor. İşte sistem hakkında detaylar ve yeni ödeme miktarları!