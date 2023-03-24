24 Mart 2023, Cuma
Asgari ücret açıklaması geldi! 11.050 TL olacak iddiası! %36 zam tarifesi ile Brüt -Net hesabı...
En düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak açıklanmasının ardından asgari ücrette değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. En düşük emekli maaşını içeren yasa Meclis'e geldi. EYT'li dahil olmak üzere emekliler artıştan yararlanacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bu düzenlemeden SGK, Bağ-Kur ve EYT'den 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı olanlar da yararlanacak" dedi. Diğer yandan Elitaş, asgari ücret için de son dakika açıklamada bulundu. İşte, asgari ücret için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 24.03.2023 19:59 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 19:59
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