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Haberler Galeri Asgari ücret açıklaması geldi! 11.050 TL olacak iddiası! %36 zam tarifesi ile Brüt -Net hesabı...

Asgari ücret açıklaması geldi! 11.050 TL olacak iddiası! %36 zam tarifesi ile Brüt -Net hesabı...

En düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak açıklanmasının ardından asgari ücrette değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. En düşük emekli maaşını içeren yasa Meclis'e geldi. EYT'li dahil olmak üzere emekliler artıştan yararlanacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bu düzenlemeden SGK, Bağ-Kur ve EYT'den 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı olanlar da yararlanacak" dedi. Diğer yandan Elitaş, asgari ücret için de son dakika açıklamada bulundu. İşte, asgari ücret için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 19:59 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 19:59
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Asgari ücret açıklaması geldi! 11.050 TL olacak iddiası! %36 zam tarifesi ile Brüt -Net hesabı...

Emeklinin en düşük maaşının 7.500 TL olacağının müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Açıklamanın ardından en düşük emekli maaşı yüzde 36'nın üzerinde bir artışla 7500 TL'ye yükseldi. Maaş düzenlemesinin TBMM'den geçmesinin ardından yeni maaşlara yansıma olacak. Diğer yandan asgari ücret için yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da katıldığı bir programda emekli zammı ve asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, asgari ücret zammı için son gelişmeler!

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Asgari ücret açıklaması geldi! 11.050 TL olacak iddiası! %36 zam tarifesi ile Brüt -Net hesabı...

EMEKLİYE ZAM KANUN TEKLİFİ MECLİS'E GELDİ

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün vereceğimiz teklif, toplam 16 maddeden oluşuyor. AK Parti iktidarı döneminde ortaya çıkan en düşük emekli maaşı konusu gündeme gelmişti. Emekli maaşının hesaplanması, sosyal güvenlik kurumu ve emekli sandığında farklı düzenlemeler vardı. 2023 başında biz en düşük emekli maaşının 5500 lira olması kanun teklifi Meclis'ten geçmişti.

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Asgari ücret açıklaması geldi! 11.050 TL olacak iddiası! %36 zam tarifesi ile Brüt -Net hesabı...

'11 MİLYONA YAKIN VATANDAŞ FAYDALANACAK'

Bağkur'dan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SSK'dan en düşük emekli aylığı 5500 alanlar sayın Cumhurbaşkanımızın 2 gün önce verdiği müjde çerçevesinde 7500 liraya çıkacak. En çok bundan faydalanacak olanlar SSK'lılar, Bağkur'lular olacaklar. Bu sene emekli olacağını planladığımız 2 milyon 250 bin EYT kapsamında gelen vatandaşlarımız da 5500 lira emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da rakamı 7500 liraya çıkmış olacak. 11 milyona yakın bir vatandaş bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyon kısım sanırım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak."

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Asgari ücret açıklaması geldi! 11.050 TL olacak iddiası! %36 zam tarifesi ile Brüt -Net hesabı...

AK PARTİ'DEN EMEKLİ ZAMMI VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan dikkat çeken emekli zammı ve asgari ücret açıklaması geldi.

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Asgari ücret açıklaması geldi! 11.050 TL olacak iddiası! %36 zam tarifesi ile Brüt -Net hesabı...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI GÜNDEMDE Mİ?

Akbaşoğlu asgari ücret zammı konusunda, "Asgari ücret bilindiği gibi Aralık ayında belirleniyor ve bir yıl geçerli oluyor. Dünyada ve Türkiye'de olan enflasyon nedeniyle çalışanlarımızın alım gücünün artmasına yönelik müdahaleleri zamanında yaptık. Net asgari ücret 8.500 TL'ye çıktı. Memur ve emeklilerle ilgili düzenleme ise altı ayda bir yapılıyor.