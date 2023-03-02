ANKET SONUCU PAYLAŞILDI! Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?

"Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Cuma günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?