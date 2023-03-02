02 Mart 2023, Perşembe
ANKET SONUCU PAYLAŞILDI! Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?
"Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını bekliyor. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 02.03.2023 15:55
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