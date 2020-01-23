Altın fiyatları ne durumda? Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları 23 Ocak Perşembe gününe sakin bir seyirle başladı. Toparlanma sürecine giren altın fiyatları dünü yükselişle tamamladı. 296 TL'yi geçen altının gram fiyatı 300 TL'ye doğru yükselişini sürdürüyor. Altın Ons fiyatı ise 1560 doların hemen altında konumlanmış durumda. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu ve beklentileri merak ediyor. Uzmanlar altının uzun vadede yine kazandıracağını ve güçlü pozisyonunu koruduğu görüşünde. Peki, altın fiyatları ne durumda? Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Ocak güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





