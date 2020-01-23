23 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Altın fiyatları ne durumda? Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları 23 Ocak Perşembe gününe sakin bir seyirle başladı. Toparlanma sürecine giren altın fiyatları dünü yükselişle tamamladı. 296 TL'yi geçen altının gram fiyatı 300 TL'ye doğru yükselişini sürdürüyor. Altın Ons fiyatı ise 1560 doların hemen altında konumlanmış durumda. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu ve beklentileri merak ediyor. Uzmanlar altının uzun vadede yine kazandıracağını ve güçlü pozisyonunu koruduğu görüşünde. Peki, altın fiyatları ne durumda? Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Ocak güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 09:33
  • 1
  • 36
Altın fiyatları ne durumda? Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yeni güne sakin bir seyirle başladı. Dünkü rakamlarını muhafaza eden altının gram fiyatı 300 TL'ye doğru ilerliyor. Ons altın fiyatı ise 1560 dolar bandına yaklaşmış durumda. ABD- İran gerilimi ile artan fiyatlar, iki ülkenin gerilime son vermesi, ABD'nin Çin ile yaptığı anlaşma sonrası düşüşe geçmişti. Peki, altın fiyatları ne durumda? Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

  • 2
  • 36
Altın fiyatları ne durumda? Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Risk iştahının tekrar toparlanması değerli maden üzerinde etkisini hissettirdiğini gözlemliyoruz. Dün geniş bir bantta hareket eden değerli madende kapanış 1.558 seviyesinden gerçekleşirken, bu sabah dünkü kapanışın altında fiyatlama gözlemliyoruz. Özellikle, stabilite kazanan küresel ekonomik görüntü değerli maden üzerinde etkisini gösterebilir.

  • 3
  • 36
Altın fiyatları ne durumda? Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Bu kapsamda, değerli maden 1.560 direncinin altında kalarak dünkü en düşük ve aylık ortalamanın yakın seyrettiği 1.546 desteğini kırmak isteyebilir. Bu seviyesinin kırılması durumunda ise 1.540 seviyesi hedef olabilir.

  • 4
  • 36
Altın fiyatları ne durumda? Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
296,13
296,35
%0,00

  • 5
  • 36
Altın fiyatları ne durumda? Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
296,77
296,87
%0,04