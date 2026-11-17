Akaryakıtta indirim var mı? Sektör kaynakları açıkladı: 18 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzin ve motorine yeni bir indirim yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, 18 Kasım'da benzin, motorin ve LPG kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

18 Kasım 2026 Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatları sürücülerin gündemindeki yerini koruyor. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, akaryakıta yeni bir zam veya indirim gelip gelmeyeceği sorusunu gündemde tutuyor. Son dönemde benzin ve motorine uygulanan indirimlerin ardından gözler yeni fiyat değişikliklerine çevrilirken sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR! POLİS VE ÖĞRETMEN MAAŞINDA KRİTİK EŞİK

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ Küresel petrol piyasalarında arz fazlası beklentilerinin güçlenmesi ve Çin'den gelen zayıf talep verileri, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Orta Doğu'dan Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatların savaş öncesi seviyelere büyük ölçüde dönmesi de düşüşte etkili oldu. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, önceki günün işlemlerinde yüzde 0,6 düşüşle 95,30 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalarak 88,34 dolar seviyesine indi.

BENZİN VE MOTORİNE SON İNDİRİM NE ZAMAN YAPILDI? Akaryakıt fiyatlarında son indirimlerden biri 12 Kasım Perşembe günü benzinde gerçekleşti. Benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,40 TL ile 3,54 TL arasında indirim yapıldı ve yeni fiyatlar pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatına ise 7 Kasım'da 5,47 TL indirim uygulanmıştı. Geçen hafta motorinde yaklaşık 5 TL'lik yeni bir indirim beklentisi oluşmasına rağmen söz konusu değişiklik pompa fiyatlarına yansımadı.

18 KASIM'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM VAR MI? Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından araç sahipleri, akaryakıtta yeni bir indirim olup olmayacağını araştırıyor. Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre 18 Kasım 2026 Çarşamba günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim beklentisi bulunmuyor. Hafta ortasına kadar pompa fiyatlarında değişiklik öngörülmüyor. TÜRK MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ DÜNYADA İLK 5'E GİRDİ!