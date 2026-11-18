Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti dünyada ilk 5'e girdi: Hazırlaması saatler sürüyor
Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri, dünya gastronomi listesinde ilk 5'e girmeyi başardı. Özellikle Erzurum'da soğuk kış günlerinde tercih edilen çorba, TasteAtlas'ın kullanıcı oylarıyla hazırladığı sıralamada 4,1 puanla beşinci oldu. Uzun saatler süren hazırlığı ve kendine özgü tadıyla dikkat çeken lezzet, uluslararası alanda da adından söz ettirdi.
Türk mutfağının köklü lezzetlerinden biri, uluslararası gastronomi dünyasında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Erzurum'da özellikle soğuk havalarda sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan geleneksel çorba, dünyanın en iyi sakatat yemekleri arasında ilk 5'e girdi. Zahmetli hazırlanışı ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkan çorba, hem yerel halkın hem de gastronomi meraklılarının ilgisini çekiyor.
TÜRK ÇORBASI DÜNYADA İLK 5'E GİRDİ
Geleneksel lezzet rehberi TasteAtlas tarafından kullanıcı oylarıyla hazırlanan "Dünyanın En İyi Sakatat Yemekleri" listesinde kelle paça çorbası, 4,1 puanla beşinci sırada yer aldı.
Erzurum'da özellikle kış aylarında ve sabah kahvaltılarında tüketilen kelle paça çorbası, geleneksel hazırlanışı ve kolajen içeren yapısıyla biliniyor.
HAZIRLANMASI SAATLER SÜRÜYOR
Kelle paça çorbası, koyun veya kuzu başı ile ayaklarının etleri kemikten ayrılana kadar uzun saatler boyunca kısık ateşte kaynatılmasıyla hazırlanıyor.
Genellikle sarımsak, sirke, limon suyu veya unlu terbiye eşliğinde servis edilen çorba, özellikle soğuk havalarda tercih ediliyor.
Erzurum'da kelle paça çorbasının fiyatı işletmelere göre 250 ila 350 lira arasında değişiyor. Küçük kase olarak sunulan az çorbanın fiyatı ise porsiyon miktarına göre farklılık gösteriyor.
"KENDİNE HAS BİR TADI VE ÖZELLİĞİ VAR"
Erzurum'da çorba işletmeciliği yapan 54 yaşındaki Emrullah Barkın, kelle paça çorbasının hazırlanmasının uzun ve zahmetli bir süreç gerektirdiğini söyledi.
Barkın, çorbanın hazırlanışı ve özelliklerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Kelle paça kolajen açısından iyidir, sağlık için de iyidir. Biz de burada kelle paçayı yapıyoruz, tabii müşterilerimiz memnun oluyor. Grip ve bu tür hastalıklar için faydalıdır. Kelleler bir gün önceden bize gelir, suya yatırırız. Belirli aralıklarla 3-4 su değiştiririz. Daha sonra bunu kazanlara alırız, kazanlarda kaynatır, üzerine çıkan köpüğünü, kefini, kanını alırız. Ondan sonra ikinci bir suyla pişirmeye çıkarırız. Meşakkatli bir iş, biraz yorucudur. Bizde kelle paça çorbasına yürek veya herhangi bir et katışı yok. Sadece kellenin yanak ve dilinden yapıyoruz. Kelle eti dışında et katılmasını tavsiye etmem. Orijinali daha iyi olur, daha sağlıklı olur. Kelle paça çorbası özellikle ayak paçayla karışık çok lezzetli oluyor. Yani ikisinin karışımı daha faydalı olur. Ben öyle tavsiye ederim. Ama kellenin de kendine has bir tadı, özelliği var."
"SÜREKLİ TÜKETTİĞİMİZ BİR ÇORBA"
Kelle paça çorbasını düzenli olarak tükettiğini belirten Sertaç Sekmen de çorbanın lezzetinden memnun olduğunu dile getirdi.
Sekmen, TasteAtlas sıralamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Kelle paça hem sağlıklı hem kolajen içerikli, sürekli tükettiğimiz bir ürün. Yani diyebilirim ki dünyada beşinci sırada, burada yeseydi belki üçe, ikiye, bire kadar da çıkabilirdi. Sağlıklı, içeriğinden de çok memnun olduğumuz, kendine has bir lezzeti olan bir ürün. Ben çok memnunum, sürekli de tüketiyoruz zaten."