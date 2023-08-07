07 Ağustos 2023, Pazartesi
AÇIKLAMA GELDİ! Öğrencilere vergisiz ÖTV'siz telefon satışı ne zaman başlıyor? Vergisiz cep telefonu fiyatları ne kadar 2023?
"Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Vergisiz telefon fiyatları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi verdiği müjde sonrası araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan açıklanmasında, üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini belirtmişti. Gençlik ve Spor Bakanı konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:12
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