ABD-İran barışı piyasalara nasıl yansıdı? Uzman isim A Haber'de açıkladı

Ekonomi dünyasında haftanın son işlem günü, adeta bir ateş hattını andıran baş döndürücü gelişmelere sahne oldu. BIST 100 endeksi haftayı negatif bir seyirle kapatırken, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve küresel siyasetten gelen haberler piyasalarda deprem etkisi yarattı. A Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Üzeyir Doğan, İsviçre'deki kritik imza sürecinden Fed'in piyasaları sarsan açıklamalarına kadar tüm detayları masaya yatırarak, yatırımcılar için tarihi tanıklık niteliğinde uyarılarda bulundu.

Piyasaların kapanış saatlerinde gözler hem borsa ekranlarında hem de petrol fiyatlarındaydı. ABD-İRAN BARIŞI PİYASALARA NASIL YANSIDI? Brent petrol cephesindeki hareketliliği değerlendiren Üzeyir Doğan, "Brent petrole bakıyoruz; yüzde 0,55'lik bir yükseliş var ama tam 70 dolara kadar geri çekildiğini görmek üzereydik ki İsviçre'de imzalar atılmadı" sözleriyle küresel piyasalardaki o kritik kırılma anını aktardı. Doğan, küresel etkilerin piyasalar üzerindeki baskısının bir süre daha devam edeceğinin altını çizerek, "En azından bir süre daha böyle olacak. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk altı aylık dönemde de benzer bir tablo görmüştük; savaşa yönelik gelen her açıklama piyasalarda sert fiyatlamalara sebebiyet vermişti" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ PSİKOLOJİSİ VE PİYASALARIN REFLEKSİ Dünya ekonomisinin artık jeopolitik risklerle yaşamayı öğrendiğini belirten Doğan, piyasaların hafızasına dair önemli bir tespitte bulundu. Üzeyir Doğan, "Daha sonra bu etki gitgide azaldı, dünya hem ekonomik hem de piyasa olarak diğer gelişmeleri izlemeye başlamıştı. Ancak burada henüz o aşamayı tamamlamadık" dedi. Rusya-Ukrayna krizine kıyasla daha erken bir barış görüşmesi sürecinin başladığına dikkat çeken Doğan, "Martta savaş başlamıştı, işte haziran ayındayız. Daha üç aylık bir dönem içerisinde bu aşamaya gelinmiş olması, sürecin Rusya-Ukrayna kadar uzamayacağı beklentisini doğuruyor" şeklinde konuştu.

PETROLÜN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ YIKICI ETKİSİ Petrol fiyatlarındaki her kıpırtının, iğneden ipliğe her şeyin maliyetini belirlediğini vurgulayan Üzeyir Doğan, bu durumu bir beka meselesi olarak tanımladı. Doğan, "Petrol çok önemli bir emtia; hem doğrudan enflasyonist etkileri hem de dolaylı etkileri nedeniyle birçok alanı etkiliyor. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz her şeyin içerisinde doğrudan ya da dolaylı olarak petrolün etkisini görüyoruz" dedi. Nakliye maliyetlerinin önemine değinen Doğan, "En basiti, bir yerden bir yere nakliyesi gereken her ürün, petrol fiyatlarındaki artıştan etkileniyor" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

MAKROEKONOMİK DENGELERDE PETROL TEHLİKESİ Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için petrolün hayati önemde olduğunu hatırlatan Üzeyir Doğan, "Ülke ekonomisi açısından da çok önemli kalemleri etkiliyor. Birincisi enflasyonu, ikincisi cari açığı, üçüncüsü ise bütçe açığını etkiliyor. En kritik üç ekonomik veri ve hatta büyümeyi de oradaki yavaşlatıcı etkisiyle buraya dahil edebiliriz" ifadelerini kullandı. Doğan, dört ana makroekonomik veriyi de etkileyen bu enstrümanın, Türkiye piyasaları üzerindeki dalgalandırıcı etkisinin bir süre daha izleneceğini vurguladı.