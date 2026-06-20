Sosyal medyada "ücretsiz deneme" tuzağı! Alırken tek tıkla iptal ederken aylarca sürüyor
Sosyal medya üzerinden "ücretsiz deneme" vaadiyle sunulan dijital uygulamalar, vatandaşlar için adeta birer para tuzağına dönüştü. Son dönemde internette aratılan film, dizi, oyun, spor ve sağlık gibi konuları takibe alan sistem, sosyal medya hesaplarında "bir hafta dene", "bir ay ücretsiz kullan" reklamlarıyla vatandaşları ağına düşürüyor.
Son dönemde özellikle sosyal medyada sıkça sunulan film, dizi, oyun, spor, sağlık gibi uygulamaların ücretsiz denemeleri yeni bir tuzak haline geldi. Bir pazarlama tekniği olarak sunulan uygulamaların ücretsiz deneme kullanımları kredi kartına ekstra olarak yansırken bunu fark etmeyenler ise aylarca bu hizmetlerin ücretlerini ödüyor.
İPTAL AYLAR ALIYOR
Vatandaşlar ücretsiz deneme yapıp sonra kapatacağını düşündüğü uygulamalar nedeniyle binlerce liralık faturaları ay sonu ekstrelerinde görünce büyük bir şok yaşıyor. Bu konuda üyeliği iptal etmek de günler hatta bazen aylar alabildiği için ciddi bir mağduriyet oluşuyor.
Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre vatandaşlar sorunu Tüketici Hakem Heyetleri, CİMER ve şikayet platformlarına taşırken, konuyla ilgili acil çözüm bekleniyor.
FİLM, SPOR, OYUN UYGULAMALARI
Sistem şöyle işliyor: Bir kişi ilgi alanı olan konuyu internette araştırdığında bu konuyla ilgili uygulamalar sosyal medya hesabında öneri olarak karşısına çıkmaya başlıyor.
Örneğin bir kişi diyet yapmak için internette diyet listesi aradığında ya da spor salonlarını araştırdığında sosyal medya bunların online platformlarda uygulamalarını önermeye başlıyor. Bu öneriler kişilerin merakına göre oyun, film, dizi ve gibi birçok farklı konu başlığında olabiliyor.