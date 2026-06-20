Sosyal medyada "ücretsiz deneme" tuzağı! Alırken tek tıkla iptal ederken aylarca sürüyor

GEL GEL YAPIYORLAR

Bu öneriler genellikle "Bir ay ücretsiz deneme", "Ücretsiz indir, bir hafta dene" şeklinde oluyor. "Ücretsizmiş, beğenmezsem kullanmam" diyen vatandaş ise bu uygulamaları indiriyor. Ancak uygulamayı indirebilmek için kredi kartı bilgilerini girmek gerekiyor.

Vatandaş söz konusu deneme süresi bittikten sonra uygulamayı silince ücret ödemeyeceğini düşünüyor ancak o arada üyelik devreye giriyor ve arkasından ücret kesimi başlıyor.

KARTTA FARK EDİLMİYOR

Kredi kartına yansıyan bazı ücretler küçük olabiliyor. O nedenle bazen hiç fark edilmiyor ve aylarca kesilmeye devam ediyor. Aylar sonra kesilen ücreti fark eden vatandaş üyeliğini iptal etmek için de uzun bir süre mücadele ediyor. Çünkü bu ürünlerin üyelik iptali de bir hayli zor ve ekstra bir çaba gerektiriyor.

Öte yandan bazı uygulamalar yurtdışında geliştiriliyor. O nedenle üyeliği sonlandırmak için bir çağrı merkezi ya da bir muhatap da bulunamıyor. Üyeliğini sonlandıramadığı için aylarca uğraşan da var kredi kartını kapan da...