27 Aralık 2022, Salı
600 üründe büyük indirim! Kooperatif marketleri FİYAT LİSTESİ! Tarım Kredi aktüel kataloğu az önce yayımlandı! 50-100 TL altında ürünler: Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, yumurta...
Yeni yıla kısa süre kala Kooperatif Market'ler son kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bu hafta açıklanan aktüel kataloğunda indirimli ürünler belirlendi. Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. İşte, 50-100 TL altında ürünler: Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, yumurta...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 22:23 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 09:02
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