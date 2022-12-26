27 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 600 üründe büyük indirim! Kooperatif marketleri FİYAT LİSTESİ! Tarım Kredi aktüel kataloğu az önce yayımlandı! 50-100 TL altında ürünler: Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, yumurta...

600 üründe büyük indirim! Kooperatif marketleri FİYAT LİSTESİ! Tarım Kredi aktüel kataloğu az önce yayımlandı! 50-100 TL altında ürünler: Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, yumurta...

Yeni yıla kısa süre kala Kooperatif Market'ler son kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bu hafta açıklanan aktüel kataloğunda indirimli ürünler belirlendi. Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. İşte, 50-100 TL altında ürünler: Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, yumurta...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 22:23 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 09:02
  • 1
  • 26
600 üründe büyük indirim! Kooperatif marketleri FİYAT LİSTESİ! Tarım Kredi aktüel kataloğu az önce yayımlandı! 50-100 TL altında ürünler: Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, yumurta...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni aktüel katalogları yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğani, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tarım Kredi'nin 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. İşte, 50-100 TL altında ürünler: Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, yumurta...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
600 üründe büyük indirim! Kooperatif marketleri FİYAT LİSTESİ! Tarım Kredi aktüel kataloğu az önce yayımlandı! 50-100 TL altında ürünler: Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, yumurta...

FIRIN TORBASI

8,5 TL

  • 3
  • 26
600 üründe büyük indirim! Kooperatif marketleri FİYAT LİSTESİ! Tarım Kredi aktüel kataloğu az önce yayımlandı! 50-100 TL altında ürünler: Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, yumurta...

AKDENİZ PİZZA

39.90

  • 4
  • 26
600 üründe büyük indirim! Kooperatif marketleri FİYAT LİSTESİ! Tarım Kredi aktüel kataloğu az önce yayımlandı! 50-100 TL altında ürünler: Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, yumurta...

TÜRK KAHVESİ

39.50

  • 5
  • 26
600 üründe büyük indirim! Kooperatif marketleri FİYAT LİSTESİ! Tarım Kredi aktüel kataloğu az önce yayımlandı! 50-100 TL altında ürünler: Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, yumurta...

CEVİZ

66.90