3600 kısmi emeklilik son dakika detayı çıktı! 2000 - 2008 - 2014 sonrasına kesin tablo geldi! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş çizelgesi...

Emeklilik, birçok çalışanın hayalini kurduğu bir dönemdir. Ancak, emekli olabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Son zamanlarda, az primle emekli olma imkanı sunan alternatif yöntemler dikkat çekiyor. Bu yöntemler arasında kısmi emeklilik ve prim indirimi seçenekleri, sigortalılara emeklilik planlamasında daha fazla esneklik sağlarken, aranan şartlar ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte 3600 ve 5000 primle kısmi emeklilik için aranan şartlar!