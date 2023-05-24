3600 günle emeklilik detayları ayyuka çıktı! 1800-3600 günle emeklilik TABLOSU! Staj ve çıraklık sigortası...

3600 GÜN İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

8 Eylül 1999'dan öncesi için yaş şartı aranmasa da 3600 günle emeklilikte yani kısmi emeklilikte yaş şartı devam ediyor. Yürürlükte olan mevzuata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.

Kısmi emeklilikte EYT şartları 1999 yılı öncesine dönseydi 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacaktı. Peki mevcut durumda yaştan emeklilik için ne gibi şartlar aranıyor?