24 Mayıs 2023, Çarşamba
3600 günle emeklilik detayları ayyuka çıktı! 1800-3600 günle emeklilik TABLOSU! Staj ve çıraklık sigortası...
Emeklilik düzenlemesi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Prim günü eksik olanlar için de emeklilik yolu açılacak. Yaşı ilerlemiş olduğu halde çeşitli sebeplerle çalışıp primini tamamlayamayan kişiler şartları yerine getirmeleri halinde emklilik hakkını elde etmiş olacak. Bu süreçte yeni düzenleme için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca,"Emeklilik prim yaş tablosu değişecek mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, 3600 günle emeklilik detayları!
Giriş Tarihi: 24.05.2023 22:10
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