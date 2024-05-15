2100-3500-5300 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek

Emeklilik için gereken yıl ve prim şartlarını karşılama gerekliliği bilinen bir gerçek. Ancak son yıllarda yapılan düzenlemeler, bu şartların esnetilmesi ve çalışanlara daha fazla esneklik tanınması yoluyla erken emeklilik için yeni yollar açıyor. Prim ödeme koşullarında esneme ve emeklilik yaşının gözden geçirilmesi gibi adımlar, emeklilik planlarını hızlandırmak isteyenler için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.