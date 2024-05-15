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Haberler Galeri 2100-3500-5300 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek

2100-3500-5300 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek

Emeklilik için gereken yıl ve prim şartlarını karşılama gerekliliği bilinen bir gerçek. Ancak son yıllarda yapılan düzenlemeler, bu şartların esnetilmesi ve çalışanlara daha fazla esneklik tanınması yoluyla erken emeklilik için yeni yollar açıyor. Prim ödeme koşullarında esneme ve emeklilik yaşının gözden geçirilmesi gibi adımlar, emeklilik planlarını hızlandırmak isteyenler için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 15.05.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 12:42
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2100-3500-5300 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek

Son yıllarda emeklilik Türkiye'deki çalışanların öncelikli araştırma konularından biri haline geldi. Hükümetin getirdiği yeni düzenlemeler ve sunulan imkanlar milyonlarca çalışan için erken emeklilik hayalini gerçekleştirmeyi daha erişilebilir hale getiriyor.

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2100-3500-5300 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek

1. Anneler için Çocuk Avantajı

Kadın çalışanlar için büyük bir avantaj olan çocuk borçlanması, annelere her bir çocuk için 2160 gün (6 yıl) prim ekleme imkanı sunar.

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2100-3500-5300 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek

Üç çocuğa kadar yapılan bu borçlanma ile anneler, emeklilik şartlarını daha erken tamamlayabiliyor.

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2100-3500-5300 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek

2. Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar için askerlik süresi, sigortalılık başlangıcını geriye çekerek, prim ve yaş avantajı sağlar.

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2100-3500-5300 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek

Bu sayede en az bir yıl daha erken emeklilik mümkün hale geliyor.