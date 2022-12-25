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Haberler Galeri 2023 Ocak memur yeni maaş TABLOSU BELLİ OLDU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla güncellendi! Doktor, hemşire, öğretmen, polis...

2023 Ocak memur yeni maaş TABLOSU BELLİ OLDU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla güncellendi! Doktor, hemşire, öğretmen, polis...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, maaşlarının yeni yılda ne kadar olacağını sorguluyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri memur ve emekli zammının belirlenmesinde büyük önem taşıyor. TÜİK Aralık ayı enflasyonu açıklanır açıklanmaz zam oranı belli olacak. İşte, yeni hesaplamalarla 2023 Ocak zamlı emekli maaş tablosu...

Giriş Tarihi: 25.12.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 16:59
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2023 Ocak memur yeni maaş TABLOSU BELLİ OLDU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla güncellendi! Doktor, hemşire, öğretmen, polis...

Milyonlarca emekli ve memur emeklisi 2023 Ocak maaş zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Heyecanla beklenen asgari ücretin belli açıklanmasının ardından gözler, memur ve emekli zammına çevrildi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri memur ve emekli zammının belirlenmesinde büyük rol oynuyor.Peki, 'En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte, tüm merak edilenlerin cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Ocak memur yeni maaş TABLOSU BELLİ OLDU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla güncellendi! Doktor, hemşire, öğretmen, polis...

Milyonlarca çalışan ve işverenin beklediği 2023 asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre 2023 yılında net asgari ücret 8500 TL oldu. Gözler bu kez memur ve emekli zammına çevrildi.Zamlara ek olarak bir refah payı eklenmesi en çarpıcı detaylar arasında yer aldı. İşte detaylar...

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2023 Ocak memur yeni maaş TABLOSU BELLİ OLDU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla güncellendi! Doktor, hemşire, öğretmen, polis...

Memur ve memur emeklisi maaş zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak. Bunların akabinde memurlara ve emeklilere ek iyileştirme de gündemde yer alıyor. Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak 3600 ek gösterge de 15 Ocak 2023'ten itibaren devreye girecek. Bu düzenleme de maaşlara yansıyacak. En büyük etki emekli aylıklarında kendisini gösterecek. Memur emeklilerine 2 bin 500 liraya varan ek gösterge artışları bekleniyor.

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2023 Ocak memur yeni maaş TABLOSU BELLİ OLDU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla güncellendi! Doktor, hemşire, öğretmen, polis...

MEMUR MAAŞLARI-------- MEVCUT (TL)----- % 15.11------ % 16.99---------% 17.13--------% 18.27--------% 20.67

Memur (Üniv. mez.)------------9.707,00 -----------11.173,73------11.356,22-------11.369,81------11.480,47-----11.713,44

Öğretmen 1/4-------------------12.276,00-----------14.130,90-------14.361,69------14.378,88------14.518,83-----14.813,45

Kaymakam-------------------- 27.574,00-------------31.740,43 ------32.258,82-----32.297,43-------- 32.611,77----33.273,55

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2023 Ocak memur yeni maaş TABLOSU BELLİ OLDU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla güncellendi! Doktor, hemşire, öğretmen, polis...

Memur (Üniv. mez.)------------9.707,00 -----------11.173,73------11.356,22-------11.369,81------11.480,47-----11.713,44

Öğretmen 1/4-------------------12.276,00-----------14.130,90-------14.361,69------14.378,88------14.518,83-----14.813,45

Kaymakam-------------------- 27.574,00-------------31.740,43 ------32.258,82-----32.297,43-------- 32.611,77----33.273,55