2023 Ocak memur yeni maaş TABLOSU BELLİ OLDU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla güncellendi! Doktor, hemşire, öğretmen, polis...

Milyonlarca emekli ve memur emeklisi 2023 Ocak maaş zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Heyecanla beklenen asgari ücretin belli açıklanmasının ardından gözler, memur ve emekli zammına çevrildi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri memur ve emekli zammının belirlenmesinde büyük rol oynuyor.Peki, 'En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte, tüm merak edilenlerin cevabı...