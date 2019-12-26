İşte zam oranlarına göre 2020 AGİ ücretleri! 2020 AGİ ne kadar olacak? 2019 AGİ ne kadar?
2020 AGİ ne kadar olacak? 2019 AGİ ne kadar? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son kez toplanmasının ardından bu sorular yoğun şekilde aranıyor. Asgari ücret zammı 7 milyon kişinin maaşını doğrudan etkilese de, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemeleri nedeniyle 10 milyon insanı dolaylı olarak etkiliyorr. Devlet işçilerin maaşlarına AGİ desteği sunarak rakamları yukarı çekiyor. AGİ ödemeleri asgari ücret üzerinden çalışmayanları da ilgilendiriyor. AGİ ücreti, bekar, eşi çalışan, evli, evli çocuklu şeklinde değerlendirilerek ödeniyor. Peki, 2020 AGİ ne kadar olacak? 2019 AGİ ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:20Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 15:04