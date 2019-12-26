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İşte zam oranlarına göre 2020 AGİ ücretleri! 2020 AGİ ne kadar olacak? 2019 AGİ ne kadar?

2020 AGİ ne kadar olacak? 2019 AGİ ne kadar? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son kez toplanmasının ardından bu sorular yoğun şekilde aranıyor. Asgari ücret zammı 7 milyon kişinin maaşını doğrudan etkilese de, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemeleri nedeniyle 10 milyon insanı dolaylı olarak etkiliyorr. Devlet işçilerin maaşlarına AGİ desteği sunarak rakamları yukarı çekiyor. AGİ ödemeleri asgari ücret üzerinden çalışmayanları da ilgilendiriyor. AGİ ücreti, bekar, eşi çalışan, evli, evli çocuklu şeklinde değerlendirilerek ödeniyor. Peki, 2020 AGİ ne kadar olacak? 2019 AGİ ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 15:04
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İşte zam oranlarına göre 2020 AGİ ücretleri! 2020 AGİ ne kadar olacak? 2019 AGİ ne kadar?

2020 asgari ücret görüşmelerinde son viraja girildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Asgari ücretle çalışan 7 milyon kişi bulunuyor. Bunun dışında Asgari Geçim İndirimi alan çalışanlar da var. Bunlar göze alındığında 7 milyonluk rakam 10 milyona çıkıyor. Asgari ücretliler maaşlarına yapılacak zammı beklerken, asgari ücretle çalışmayanlar AGİ ücretlerini n ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, 2019 AGİ ücretleri ne kadar? 2020 AGİ ne kadar olacak? İşte İşte zam oranlarına göre 2020 AGİ ücretleri...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

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İşte zam oranlarına göre 2020 AGİ ücretleri! 2020 AGİ ne kadar olacak? 2019 AGİ ne kadar?

AGİ NEDİR?

2007'den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007'den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ'yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ'nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor

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İşte zam oranlarına göre 2020 AGİ ücretleri! 2020 AGİ ne kadar olacak? 2019 AGİ ne kadar?

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

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İşte zam oranlarına göre 2020 AGİ ücretleri! 2020 AGİ ne kadar olacak? 2019 AGİ ne kadar?

• Mükellefin kendisi için % 50'si,
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
• Üçüncü çocuk için %10'u
• Diğer çocuklar için % 5'i, olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar olarak hesaplanır.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

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İşte zam oranlarına göre 2020 AGİ ücretleri! 2020 AGİ ne kadar olacak? 2019 AGİ ne kadar?

2019 AGİ NE KADAR?

2019 yılı için yüzde 26 asgari ücret zammı uygulandı. Zam ile birlikte AGİ rakamları da oldukça arttı. 2019 yılı AGİ ücretleri şöyle: