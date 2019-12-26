İşte zam oranlarına göre 2020 AGİ ücretleri! 2020 AGİ ne kadar olacak? 2019 AGİ ne kadar?

• Mükellefin kendisi için % 50'si,

• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,

• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,

• Üçüncü çocuk için %10'u

• Diğer çocuklar için % 5'i, olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar olarak hesaplanır.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK CANLI YAYINDA AÇIKLADI!