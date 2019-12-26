Son dakika: Asgari ücret zammı için kritik saat belli oldu! Peki anlaşma olmazsa ne olacak?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zam oranında kritik saat belli oldu. Saat 14'de anlaşmanın sağlanması halinde 2020 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıklanacak. Peki saat 14'deki toplantıdan sonuç alınamaz ne olacak? Asgari ücret zam oranıyla ilgili son dakika gelişmesinin detaylarını ve bundan sonra yaşanacak olan sürecin detaylarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zam oranında kritik saat belli oldu.

Saat 14'de anlaşmanın sağlanması halinde 2020 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıklanacak. Peki saat 14'deki toplantıdan sonuç alınamaz ne olacak? Asgari ücret zam oranıyla ilgili son dakika gelişmesinin detaylarını ve bundan sonra yaşanacak olan sürecin detaylarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı.

2020 yılına girmeye günler kala da asgari ücretli çalışanların gözü asgari ücret zammının belli olacağı son toplantıya çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının bugün saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI NE ZAMAN BAŞLADI?

Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık'ta başlamıştı.Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıkladılar.

İŞÇİ TARAFININ ORTAK TALEBİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama geldi, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıkladılar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da şunları söylemişti: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. 17 yıldır çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik. Geçen yıl yüzde 26 oranında ciddi artış sağlamıştık. Asgari ücret 2002'den beri nominal olarak 10 kat arttı. Asgari ücretin geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini canı gönülden diliyorum.

TÜİK RAKAMLARI NE DİYOR?

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla üçüncü toplantıda paylaştı.

Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

YIL YIL ASGARİ ÜCRET

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle:

2019: 2 bin 20 TL

2018: 1603 TL

2017: 1404 TL

2016: 1300 TL

2015: 1 Ocak-949TL,1 Temmuz-1000 TL

2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masada bulunuyor.