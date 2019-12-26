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2020 AGİ hesaplama telaşı başladı! AGİ nasıl hesaplanır? Kim ne kadar AGİ parası alıyor?

AGİ hesaplama telaşı başladı. 7 milyon asgari ücretlinin 2020'de alacağı maaşı belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Toplantının ardından asgari ücret gibi, AGİ ücreti de belli oldu. Asgari ücretle çalışmayanlar da AGİ parası alıyor. Bu nedenle 2020 AGİ ücretini merak edenlerin sayısı oldukça fazla. Vatandaşlar AGİ ücreti kadar, hesaplama işleminin neye göre yapıldığını da merak ediyor? Peki, AGİ nasıl hesaplanır? Kim ne kadar AGİ parası alıyor? 2020 AGİ ne kadar oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 17:44
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2020 AGİ hesaplama telaşı başladı! AGİ nasıl hesaplanır? Kim ne kadar AGİ parası alıyor?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) milyonlarca işçinin maaşına ek gelir yaratıyor. Asgari ücretin belli olması ile birlikte AGİ ücretleri de netlik kazanacak. AGİ ücretlerini merak eden vatandaşlar nasıl hesaplandığını da araştırmaya başladı. AGİ parası evliye, bekara, evli çocukluya ayrı ayrı ücret skalası üzerinden ödeniyor. Peki, AGİ nasıl hesaplanır? Kim ne kadar AGİ parası alıyor? İşte 2020 AGİ ücreti ile ilgili detaylar...

2020 AGİ RAKAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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2020 AGİ hesaplama telaşı başladı! AGİ nasıl hesaplanır? Kim ne kadar AGİ parası alıyor?

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;

2020 AGİ RAKAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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2020 AGİ hesaplama telaşı başladı! AGİ nasıl hesaplanır? Kim ne kadar AGİ parası alıyor?
2019 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 191.85 TL
Evli, eşi çalışmayan 230.22 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259.00 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287.78 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326.15 TL
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2020 AGİ hesaplama telaşı başladı! AGİ nasıl hesaplanır? Kim ne kadar AGİ parası alıyor?

Evli, eşi çalışan 191.85 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 220.63 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 249.41 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 287.78 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 306.96 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 326.15 TL

2020 AGİ RAKAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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2020 AGİ hesaplama telaşı başladı! AGİ nasıl hesaplanır? Kim ne kadar AGİ parası alıyor?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;