2020 AGİ hesaplama telaşı başladı! AGİ nasıl hesaplanır? Kim ne kadar AGİ parası alıyor?

AGİ hesaplama telaşı başladı. 7 milyon asgari ücretlinin 2020'de alacağı maaşı belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Toplantının ardından asgari ücret gibi, AGİ ücreti de belli oldu. Asgari ücretle çalışmayanlar da AGİ parası alıyor. Bu nedenle 2020 AGİ ücretini merak edenlerin sayısı oldukça fazla. Vatandaşlar AGİ ücreti kadar, hesaplama işleminin neye göre yapıldığını da merak ediyor? Peki, AGİ nasıl hesaplanır? Kim ne kadar AGİ parası alıyor? 2020 AGİ ne kadar oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 17:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





