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26.12.2019

Bakan Selçuk 2020 yılı asgari ücret zam oranını canlı yayında açıkladı! İşte o rakam |Video sondakika haberi

Son dakika gelişmesi... 2020 yılı asgari ücret zam oranı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu' dördüncü ve son toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk 2020 yılı asgari ücret oranını açıkladı. 2020 yılı itibarıyla asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net asgari ücret 2 bin 324 TL olacak. İşte Bakan Selçuk'un açıklamasının detayları...

Bakan Selçuk asgari ücret zam oranını açıkladı! İşte o rakamlar...

Son dakika gelişmesi... 2020 yılı asgari ücret zam oranı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu' dördüncü ve son toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk 2020 yılı asgari ücret oranını açıkladı. 2020 yılı itibarıyla asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net asgari ücret 2 bin 324 TL olacak. İşte Bakan Selçuk'un açıklamasının detayları...

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Bakan Selçuk asgari ücret zam oranını açıkladı! İşte o rakam
Bakan Selçuk asgari ücret zam oranını açıkladı! İşte o rakam
Gelen son dakika haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur. dedi. B
Gelen son dakika haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur." dedi. B
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