25 Haziran 2023, Pazar
1000 TL bayram harçlığı başvurusu ne zaman yapılacak? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verilecek mi, tarih açıklandı mı 2023?
Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı konusunda detaylar, Kurban Bayramı öncesinde sorgulanmaya başlandı. Sosyal medyada yükseköğretim öğrencilerine yılda iki kez verileceği iddia edilen 1000 TL bayram harçlığı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak? şeklindeki araştırmalar hız kazandı. Şimdi ise gözler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, öğrencilere bayram harçlığı, ikramiyesi başvurusu nasıl yapılır, ne zaman verilecek? İşte, haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 25.06.2023 16:14
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