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1000 TL bayram harçlığı başvurusu ne zaman yapılacak? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verilecek mi, tarih açıklandı mı 2023?

Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı konusunda detaylar, Kurban Bayramı öncesinde sorgulanmaya başlandı. Sosyal medyada yükseköğretim öğrencilerine yılda iki kez verileceği iddia edilen 1000 TL bayram harçlığı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak? şeklindeki araştırmalar hız kazandı. Şimdi ise gözler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, öğrencilere bayram harçlığı, ikramiyesi başvurusu nasıl yapılır, ne zaman verilecek? İşte, haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.06.2023 16:14
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1000 TL bayram harçlığı başvurusu ne zaman yapılacak? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verilecek mi, tarih açıklandı mı 2023?

"Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ödemeleri hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, 1000 TL bayram harçlığı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1000 TL bayram harçlığı başvurusu ne zaman yapılacak? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verilecek mi, tarih açıklandı mı 2023?

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği iddia ediliyor.

"Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması da yine iddialar arasında.

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1000 TL bayram harçlığı başvurusu ne zaman yapılacak? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verilecek mi, tarih açıklandı mı 2023?

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerine verileceği söylenen bayram harçlığı ile ilgili çalışmaların devam ettiği iddia ediliyor. Ancak ikramiye ile ilgili henüz resmi bir bilgi yok.

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1000 TL bayram harçlığı başvurusu ne zaman yapılacak? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verilecek mi, tarih açıklandı mı 2023?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

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1000 TL bayram harçlığı başvurusu ne zaman yapılacak? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verilecek mi, tarih açıklandı mı 2023?

Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.