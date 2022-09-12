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Haberler Galeri 1 milyon kişiye ucuz konut! Sosyal konut kampanyasında taksitler ne kadar olacak? TOKİ evleri için başvuru şartları neler?

1 milyon kişiye ucuz konut! Sosyal konut kampanyasında taksitler ne kadar olacak? TOKİ evleri için başvuru şartları neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü açıklayacağı projeyle yüz binlerce aile düşük taksit ve 240 ay vade ile ev sahibi olma imkanı bulacak. İsteyen alt yapısı hazır arsaya evini yapacak, isteyen sanayi sitesinde iş yerini kuracak. Projenin ilk etabıyla 1 milyonun üzerinde insan güvenli konutlara taşınacak. Ucuz konut projesinde taksitler ne kadar olacak? TOKİ evlerine kimler başvurabilir? Sosyal konutlara başvuru şartları neler? İşte tarihin en büyük sosyal konut projesinin bütün detayları...

Sabah
Giriş Tarihi: 12.09.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 08:44
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1 milyon kişiye ucuz konut! Sosyal konut kampanyasında taksitler ne kadar olacak? TOKİ evleri için başvuru şartları neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ayrıntıları netleşiyor. Son 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretilirken, ilk kez tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkânı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşa kendi işini kurma imkânı verilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 milyon kişiye ucuz konut! Sosyal konut kampanyasında taksitler ne kadar olacak? TOKİ evleri için başvuru şartları neler?

ERDOĞAN, UÇAKTA AÇIKLAMIŞTI
Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan gezisi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

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1 milyon kişiye ucuz konut! Sosyal konut kampanyasında taksitler ne kadar olacak? TOKİ evleri için başvuru şartları neler?

Erdoğan, bu proje hakkında, "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, 'Ben kendim yapacağım' diyorsa onlara da 'Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkânı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir" ifadelerini kullanmıştı.

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1 milyon kişiye ucuz konut! Sosyal konut kampanyasında taksitler ne kadar olacak? TOKİ evleri için başvuru şartları neler?

362 MİLYAR TL YATIRIM
250 bin konut, yaklaşık 362 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Bu denli dev bir yatırımın çarpan etkisiyle, 1.5 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açması öngörülüyor. Bu hamlenin, halihazırda süre gelen kira ve konut fiyatlarındaki yükselişin düşürülmesi noktasında da olumlu katkı sunması bekleniyor.

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1 milyon kişiye ucuz konut! Sosyal konut kampanyasında taksitler ne kadar olacak? TOKİ evleri için başvuru şartları neler?

240 AY VADE İMKANI

Dar gelirli vatandaşa, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânı sağlanacak. Konut projesinden gençler, emekliler, şehit yakını ve gaziler ile engelliler için kontenjan ayrılacak.