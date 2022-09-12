12 Eylül 2022, Pazartesi
1 milyon kişiye ucuz konut! Sosyal konut kampanyasında taksitler ne kadar olacak? TOKİ evleri için başvuru şartları neler?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü açıklayacağı projeyle yüz binlerce aile düşük taksit ve 240 ay vade ile ev sahibi olma imkanı bulacak. İsteyen alt yapısı hazır arsaya evini yapacak, isteyen sanayi sitesinde iş yerini kuracak. Projenin ilk etabıyla 1 milyonun üzerinde insan güvenli konutlara taşınacak. Ucuz konut projesinde taksitler ne kadar olacak? TOKİ evlerine kimler başvurabilir? Sosyal konutlara başvuru şartları neler? İşte tarihin en büyük sosyal konut projesinin bütün detayları...
Giriş Tarihi: 12.09.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 08:44
- 1
- 29
- 2
- 29
- 3
- 29
- 4
- 29
- 5
- 29