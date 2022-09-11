11 Eylül 2022, Pazar
Asgari ücret zammında kritik detay! İşte yeni asgari ücret tahmini: 7.500 TL olacak mı? Düzenlemeye göre...
Milyonlarca asgari ücretli Kasım ayında maaşlarında yapılacak artışa çevirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplanması sonrasında yeni zam oranı belli olacak. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında işçi, memur ve emekli maaşlarında yaşanacak artışa değinmişti. 2023 yılının yeni asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücret 7500 lira olur mu? sorularına yanıt aranıyor. İşte asgari ücret zammı için detaylar...
Giriş Tarihi: 11.09.2022 21:44
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