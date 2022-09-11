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Asgari ücret zammında kritik detay! İşte yeni asgari ücret tahmini: 7.500 TL olacak mı? Düzenlemeye göre...

Milyonlarca asgari ücretli Kasım ayında maaşlarında yapılacak artışa çevirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplanması sonrasında yeni zam oranı belli olacak. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında işçi, memur ve emekli maaşlarında yaşanacak artışa değinmişti. 2023 yılının yeni asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücret 7500 lira olur mu? sorularına yanıt aranıyor. İşte asgari ücret zammı için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2022 21:44
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Asgari ücret zammında kritik detay! İşte yeni asgari ücret tahmini: 7.500 TL olacak mı? Düzenlemeye göre...

2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü Kasım ayında maaşlara yapılacak zam oranında. Emekli ve memur maaşlarında yaşanan artışlar ile asgari ücretli için yeni tahminler paylaşılmaya başlandı. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada işçi, memur ve emekli maaşlarının artacağını söylemişti. Peki asgari ücret 7500 lira olur mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammında kritik detay! İşte yeni asgari ücret tahmini: 7.500 TL olacak mı? Düzenlemeye göre...

Milyonlarca vatandaşın geliri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyona göre maaş artışı alıyor.

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Asgari ücret zammında kritik detay! İşte yeni asgari ücret tahmini: 7.500 TL olacak mı? Düzenlemeye göre...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı da alıyor.

Ocak ve Temmuz aylarında bu artışlara ilaveten memur emeklilerine yüzde 2,5 oranında ilave bir zam yapılmış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de taban maaş önce 2.500 TL'ye sonra da 3.500 TL'ye çıkartılmıştı.

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Asgari ücret zammında kritik detay! İşte yeni asgari ücret tahmini: 7.500 TL olacak mı? Düzenlemeye göre...

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI İLE ARTTI

İşçiler için belirlenen asgari ücret ise her yıl Aralık ayında belirleniyor ve Ocak ayından itibaren de uygulanıyor. Ancak 2022 yılında bir değişiklik yapılarak asgari ücret Temmuz ayında ilave bir artış ile yükseltildi. Böylece 4.253 lira olan net asgari ücret Temmuz ayında yüzde 30 artışla 5.500 liraya çıkartıldı.

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Asgari ücret zammında kritik detay! İşte yeni asgari ücret tahmini: 7.500 TL olacak mı? Düzenlemeye göre...

BAŞKAN ERDOĞAN: VATANDAŞI DESTEKLEYECEK DÜZENLEMELER DEVAM EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısı sonrasında Asgari ücret, memur maaşı ve emekli aylıklarında artış yapılacağını ve vatandaşı destekleyecek düzenlemelerin devam edeceğini duyurdu.