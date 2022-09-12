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Haberler Galeri e-Devlet'ten başvurana 2.337 TL ödeme! Çocuğu olanlar yararlanabilecek! SED yardımı başvuru ekranı: O şartları taşıyanlar...

e-Devlet'ten başvurana 2.337 TL ödeme! Çocuğu olanlar yararlanabilecek! SED yardımı başvuru ekranı: O şartları taşıyanlar...

Devlet tarafından dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Sosyal ve Ekonomik Destek ile 2300 TL'lik ödeme yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler e-Devlet aracılığı ile elektronik ortamda işlemlerini tamamlayabiliyor. Diğer yandan başvuru yapmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Son yapılan açıklama ile ödeme imkanından yararlanan 140 bin civarında ailenin olduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ağustos ödemesi olarak toplamda 328 milyon 311 bin 460 TL yatırıldığının altını çizdi. Peki, SED yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? SED yardımı başvuru şartları neledir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.09.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 12:15
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e-Devlet’ten başvurana 2.337 TL ödeme! Çocuğu olanlar yararlanabilecek! SED yardımı başvuru ekranı: O şartları taşıyanlar...

İhtiyacı olan ailelere destek olmak amacıyla ödemeler sürüyor. Sosyal ve Ekonomik Destek olarak bilinen SED yardımı da gündeme gelen destekler arasında yer alıyor. Başvuru şartları kabul edilen vatandaşlara 2.300 TL ödeme yapıldığı duyuruldu. Hal böyle olunca," SED yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? SED yardımı başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, SED yardımı başvuruları için son detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet’ten başvurana 2.337 TL ödeme! Çocuğu olanlar yararlanabilecek! SED yardımı başvuru ekranı: O şartları taşıyanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamakta maddi güçlük çeken ailelere ekonomik destek sağlıyor.

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e-Devlet’ten başvurana 2.337 TL ödeme! Çocuğu olanlar yararlanabilecek! SED yardımı başvuru ekranı: O şartları taşıyanlar...

Bu desteğin adı Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti olarak biliniyor.

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e-Devlet’ten başvurana 2.337 TL ödeme! Çocuğu olanlar yararlanabilecek! SED yardımı başvuru ekranı: O şartları taşıyanlar...

Süreli ve geçici olmak üzere yapılan bu nakdi destek yılda iki kez sağlanıyor. Ancak kişilerin bu hizmetten faydalanması için belirli şartları da karşılaması gerekiyor.

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e-Devlet’ten başvurana 2.337 TL ödeme! Çocuğu olanlar yararlanabilecek! SED yardımı başvuru ekranı: O şartları taşıyanlar...

Şartları karşılayan vatandaşlar başvurularını İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamdan yapılabiliyor.