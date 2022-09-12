e-Devlet'ten başvurana 2.337 TL ödeme! Çocuğu olanlar yararlanabilecek! SED yardımı başvuru ekranı: O şartları taşıyanlar...

Devlet tarafından dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Sosyal ve Ekonomik Destek ile 2300 TL'lik ödeme yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler e-Devlet aracılığı ile elektronik ortamda işlemlerini tamamlayabiliyor. Diğer yandan başvuru yapmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Son yapılan açıklama ile ödeme imkanından yararlanan 140 bin civarında ailenin olduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ağustos ödemesi olarak toplamda 328 milyon 311 bin 460 TL yatırıldığının altını çizdi. Peki, SED yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? SED yardımı başvuru şartları neledir?