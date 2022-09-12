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Videolar Ekonomi Videoları Tarihi sosyal konut projesi! Kimler nasıl ev sahibi olacak? Konut başvuru şartları ne?

Tarihi sosyal konut projesi! Kimler nasıl ev sahibi olacak? Konut başvuru şartları ne?

A Haber
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Giriş: 12.09.2022 10:42
81 ilde en az 250 bin konut üretilecek. Başvuru şarları neler? Evler nasıl olacak? En düşük taksit ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

SOSYAL KONUT HAMLESİ

- 81 İLDE EN AZ 250 BİN KONUT ÜRETİLECEK

- EVLER KİRA ÖDER GİBİ ÖDENECEK, ÖDEMELER İÇİNE GİRİNCE BAŞLAYACAK

- EVİ OLMAYAN EMEKLİLERE KONTENJAN AYRILACAK

- YENİ EVLENECEK GENÇLER DE ÖNCELİKLİ OLACAK

- 240 AYA KADAR VADE OLACAK

- ŞARTLAR ASGARİ ÜCRETLİ BİR AİLEYE GÖRE OLUŞTURULACAK

- GELİR SINIRI 14 BİN TL OLACAK

- İSTANBUL'DA SINIR 16 BİN TL'YE ÇIKACAK

- 13 EYLÜL SAAT 14.00'DE AÇIKLANACAK

PROJE PİYASAYI DÜZENLEYECEK

- İNŞAAT SEKTÖRÜ İLE 250 SEKTÖR CANLANACAK

- İSTİHDAM ALANLARI GENİŞLEYECEK EN AZ 100 BİN KİŞİ İŞ BULACAK

- YÜKSEK KONUT FİYATLARI DENGELENECEK

- KİRA TALEBİ DÜŞECEK FAHİŞ KİRALAR İNECEK

- BANKACILIK SEKTÖRÜ HAREKETLENECEK

- 1 MİLYON KİŞİ GÜVENLİ KONUTA GEÇECEK

KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NE?

- T.C. VATANDAŞI OLMASI

- AYNI ŞEHİRDE EN AZ 1 YIL İKAMET VEYA NÜFUSA KAYIT

- ÜZERİNDE KAYITLI EV OLMAMASI

- TOKİ'DEN DAHA ÖNCE EV SAHİBİ OLMAMA

- BİR HANE HALKI ADINA, TEK BAŞVURU YAPILACAK

- 18 YAŞINI TAMAMLAMAK

- GENÇ KATEGORİSİNE .../09/1991 TARİHİNDEN SONRA DOĞANLAR MÜRACAAT EDEBİLECEK

EVLER NASIL OLACAK?

- YEREL VE YATAY MİMARİ

- 5 KATI GEÇMEYECEK

- SIFIR ATIK UYUMLU

- ENERJİ VERİMLİ

- İKLİM DOSTU MALZEMELER

- YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEM

EN DÜŞÜK TAKSİT 1.650 TL

GELİR AYLIK TAKSİT

16.000 4.800

15.000 4.500

14.000 4.200

13.000 3.900

12.000 3.600

11.000 3.300

10.000 3.000

9.000 2.700

8.000 2.400

7.000 2.100

6.000 1.800

5.500 1.650

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