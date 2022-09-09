09 Eylül 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak! Bakan Kurum'dan videolu "sosyal konut projesi" paylaşımı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk kez gençlere özel kontenjan ayıracaklarını bildirdi. Kurum, sosyal medya hesabında, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.